The Guardian: Трамп будет вести переговоры с Украиной на условиях Путина

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При решении украинского конфликта Трамп может провести переговоры с Европой и Великобританией
При решении украинского конфликта Трамп может провести переговоры с Европой и Великобританией Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп будет проводить переговоры с Украиной на условиях главы РФ Владимира Путина, если тот разорвет военные отношения с КНР. Также Трампу, возможно, предстоит переговорить с Великобританией и Европой в контексте решения украинского конфликт, сообщает The Guardian. 

«Россия всегда требовала демилитаризованной Украины. В окружении Трампа есть люди, которые могут согласиться на это. Особенно если Россия разорвет военные отношения с Китаем», — говорится в материале. 

Также отмечается, что избранный президент США может провести переговоры с Великобританией и Европой при решении украинского конфликта. Это связано с тем, что страны могут предложить ему «что-то интересное»: усиление давления на Иран, торговые стимулы для Штатов и помощь в экономических стычках с КНР. 

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что Дональд Трамп обладает потенциалом завершить украинский конфликт. Также Медведев подчеркнул, что «все ключи находятся в Вашингтоне».

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Избранный президент США Дональд Трамп будет проводить переговоры с Украиной на условиях главы РФ Владимира Путина, если тот разорвет военные отношения с КНР. Также Трампу, возможно, предстоит переговорить с Великобританией и Европой в контексте решения украинского конфликт, сообщает The Guardian.  «Россия всегда требовала демилитаризованной Украины. В окружении Трампа есть люди, которые могут согласиться на это. Особенно если Россия разорвет военные отношения с Китаем», — говорится в материале.  Также отмечается, что избранный президент США может провести переговоры с Великобританией и Европой при решении украинского конфликта. Это связано с тем, что страны могут предложить ему «что-то интересное»: усиление давления на Иран, торговые стимулы для Штатов и помощь в экономических стычках с КНР.  Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что Дональд Трамп обладает потенциалом завершить украинский конфликт. Также Медведев подчеркнул, что «все ключи находятся в Вашингтоне».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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