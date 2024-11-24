В Екатеринбурге 24 ноября пропал 12-летний мальчик Данил Еланцев. На его поиски вышли спасатели и силовики. Об этом рассказали в поисковом отряде «Прорыв».
«Внимание! Пропал ребенок! Еланцев Данил, 12 лет. Место пропажи: город Екатеринбург, район Чкаловский», — говорится в сообщении. Особой приметой выделяют шрам лбу.
На момент пропажи мальчик был одет в оранжевый пуховик, серые джинсы и коричневые кроссовки. У подростка худощавое телосложение, карие глаза и русые волосы.
Розыском пропавшего занимается отдел полиции №12 УМВД России по Екатеринбургу. Сообщить информацию о местонахождении мальчика можно по телефону: +7-900-44-02-20.
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