24 ноября 2024

В Екатеринбурге пропал 12-летний мальчик. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка по орловским местам. Екатеринбург, ребенок, зима, школьник, учеба, мальчик, образование
Школьник пропал 24 ноября (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге 24 ноября пропал 12-летний мальчик Данил Еланцев. На его поиски вышли спасатели и силовики. Об этом рассказали в поисковом отряде «Прорыв».

«Внимание! Пропал ребенок! Еланцев Данил, 12 лет. Место пропажи: город Екатеринбург, район Чкаловский», — говорится в сообщении. Особой приметой выделяют шрам лбу.

На момент пропажи мальчик был одет в оранжевый пуховик, серые джинсы и коричневые кроссовки. У подростка худощавое телосложение, карие глаза и русые волосы.

Розыском пропавшего занимается отдел полиции №12 УМВД России по Екатеринбургу. Сообщить информацию о местонахождении мальчика можно по телефону: +7-900-44-02-20.

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В Екатеринбурге 24 ноября пропал 12-летний мальчик Данил Еланцев. На его поиски вышли спасатели и силовики. Об этом рассказали в поисковом отряде «Прорыв». «Внимание! Пропал ребенок! Еланцев Данил, 12 лет. Место пропажи: город Екатеринбург, район Чкаловский», — говорится в сообщении. Особой приметой выделяют шрам лбу. На момент пропажи мальчик был одет в оранжевый пуховик, серые джинсы и коричневые кроссовки. У подростка худощавое телосложение, карие глаза и русые волосы. Розыском пропавшего занимается отдел полиции №12 УМВД России по Екатеринбургу. Сообщить информацию о местонахождении мальчика можно по телефону: +7-900-44-02-20.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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