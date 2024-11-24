24 ноября 2024

В центре Екатеринбурга продают двухэтажный пентхаус с панорамными окнами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый ЗАГС.Екатеринбург, перила, интерьер, цветы, окно, лестница
На втором этаже располагается спальня (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге выставили на продажу двухэтажный пентхаус с дизайнерским ремонтом и панорамными окнами площадью 130 квадратных метров. Стоимость такой эксклюзивной недвижимости — 49 миллионов рублей. Объявление появилось на сайте Avito.

«Видовой пентхаус в центре города с отличным ремонтом и удобной планировкой. В доме круглосуточный консьерж, есть наземный и подземный паркинги. В пяти минутах парк „Зеленая роща“», — пишет продавец.

К особенностям пентхауса относятся высота потолков в шесть метров и наличие второго этажа, на котором расположена спальня. Отмечается, что квартира находится на 23 этаже, где открываются невероятные виды.

Пентхаус расположен в элитном ЖК на улице Московская, 70. Всего в квартире есть четыре просторные комнаты.

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В Екатеринбурге выставили на продажу двухэтажный пентхаус с дизайнерским ремонтом и панорамными окнами площадью 130 квадратных метров. Стоимость такой эксклюзивной недвижимости — 49 миллионов рублей. Объявление появилось на сайте Avito. «Видовой пентхаус в центре города с отличным ремонтом и удобной планировкой. В доме круглосуточный консьерж, есть наземный и подземный паркинги. В пяти минутах парк „Зеленая роща“», — пишет продавец. К особенностям пентхауса относятся высота потолков в шесть метров и наличие второго этажа, на котором расположена спальня. Отмечается, что квартира находится на 23 этаже, где открываются невероятные виды. Пентхаус расположен в элитном ЖК на улице Московская, 70. Всего в квартире есть четыре просторные комнаты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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