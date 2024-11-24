В центре Екатеринбурга продают двухэтажный пентхаус с панорамными окнами. Фото

В Екатеринбурге выставили на продажу двухэтажный пентхаус с дизайнерским ремонтом и панорамными окнами площадью 130 квадратных метров. Стоимость такой эксклюзивной недвижимости — 49 миллионов рублей. Объявление появилось на сайте Avito.
«Видовой пентхаус в центре города с отличным ремонтом и удобной планировкой. В доме круглосуточный консьерж, есть наземный и подземный паркинги. В пяти минутах парк „Зеленая роща“», — пишет продавец.
К особенностям пентхауса относятся высота потолков в шесть метров и наличие второго этажа, на котором расположена спальня. Отмечается, что квартира находится на 23 этаже, где открываются невероятные виды.
Пентхаус расположен в элитном ЖК на улице Московская, 70. Всего в квартире есть четыре просторные комнаты.
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