24 ноября 2024
23 ноября 2024

В ЯНАО водитель снегохода сбил ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Личность водителя снегохода пока не установлена
Личность водителя снегохода пока не установлена Фото:

В селе Сеяха (ЯНАО) вечером 24 ноября водитель снегохода «Буран» сбил несовершеннолетнего пешехода, который шел по краю дороги. По данным окружного Управления Госавтоинспекции, ребенок в результате ДТП получил травмы.

«24.11.2024 года, около 17 часов 30 минут, в селе Сеяха, неустановленный водитель, управляя снегоходом „Буран“, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который осуществлял движение по краю проезжей части. В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил телесные повреждения», — сообщается в telegram-канале ведомства.

ДТП произошло в районе дома №8 по улице Константина Вонуйто. Водитель скрылся с места происшествия.

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В селе Сеяха (ЯНАО) вечером 24 ноября водитель снегохода «Буран» сбил несовершеннолетнего пешехода, который шел по краю дороги. По данным окружного Управления Госавтоинспекции, ребенок в результате ДТП получил травмы. «24.11.2024 года, около 17 часов 30 минут, в селе Сеяха, неустановленный водитель, управляя снегоходом „Буран“, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который осуществлял движение по краю проезжей части. В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил телесные повреждения», — сообщается в telegram-канале ведомства. ДТП произошло в районе дома №8 по улице Константина Вонуйто. Водитель скрылся с места происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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