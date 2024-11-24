В ЯНАО водитель снегохода сбил ребенка

В селе Сеяха (ЯНАО) вечером 24 ноября водитель снегохода «Буран» сбил несовершеннолетнего пешехода, который шел по краю дороги. По данным окружного Управления Госавтоинспекции, ребенок в результате ДТП получил травмы.
«24.11.2024 года, около 17 часов 30 минут, в селе Сеяха, неустановленный водитель, управляя снегоходом „Буран“, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который осуществлял движение по краю проезжей части. В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил телесные повреждения», — сообщается в telegram-канале ведомства.
ДТП произошло в районе дома №8 по улице Константина Вонуйто. Водитель скрылся с места происшествия.
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