В Совфеде рассказали о льготной ипотеке для госслужащих в 2025 году

Сенатор Епифанова: ипотека для врачей и учителей может появиться летом 2025 года
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Ожидается запуск новых ипотечных программ в приоритетных отраслях, таких как космос и ОПК, заявила Епифанова
Ожидается запуск новых ипотечных программ в приоритетных отраслях, таких как космос и ОПК, заявила Епифанова Фото:

В 2025 году в России может появиться льготная ипотека для госслужащих, в частности для учителей и врачей, с фиксированной ставкой 12%. Об этом рассказала сенатор Ольга Епифанова.

«В середине лета 2025 года в России может появиться льготная ипотека для учителей, врачей и других категорий госслужащих под 12%», — передает слова Епифановой «Газета.Ru». Она добавила, что программа будет действовать в экспериментальном режиме до 2027 года.

Также ожидается запуск новых ипотечных программ, связанных с приоритетными отраслями, такими как космос и оборонно-промышленный комплекс (ОПК). В это время возможен пересмотр программы «Сельская ипотека», чтобы ограничить покупку жилья вблизи крупных городов. С января 2025 года вступит в силу стандарт защиты прав заемщиков, который предполагает использование эскроу-счетов (механизм, при котором человек отдает деньги в банк, а застройщик их получает только после сдачи объекта — прим. URA.RU) и предотвращение искусственного завышения цен на жилье, заключила Епифанова.

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В 2025 году в России может появиться льготная ипотека для госслужащих, в частности для учителей и врачей, с фиксированной ставкой 12%. Об этом рассказала сенатор Ольга Епифанова. «В середине лета 2025 года в России может появиться льготная ипотека для учителей, врачей и других категорий госслужащих под 12%», — передает слова Епифановой «Газета.Ru». Она добавила, что программа будет действовать в экспериментальном режиме до 2027 года. Также ожидается запуск новых ипотечных программ, связанных с приоритетными отраслями, такими как космос и оборонно-промышленный комплекс (ОПК). В это время возможен пересмотр программы «Сельская ипотека», чтобы ограничить покупку жилья вблизи крупных городов. С января 2025 года вступит в силу стандарт защиты прав заемщиков, который предполагает использование эскроу-счетов (механизм, при котором человек отдает деньги в банк, а застройщик их получает только после сдачи объекта — прим. URA.RU) и предотвращение искусственного завышения цен на жилье, заключила Епифанова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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