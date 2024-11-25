В Совфеде рассказали о льготной ипотеке для госслужащих в 2025 году

В 2025 году в России может появиться льготная ипотека для госслужащих, в частности для учителей и врачей, с фиксированной ставкой 12%. Об этом рассказала сенатор Ольга Епифанова.
«В середине лета 2025 года в России может появиться льготная ипотека для учителей, врачей и других категорий госслужащих под 12%», — передает слова Епифановой «Газета.Ru». Она добавила, что программа будет действовать в экспериментальном режиме до 2027 года.
Также ожидается запуск новых ипотечных программ, связанных с приоритетными отраслями, такими как космос и оборонно-промышленный комплекс (ОПК). В это время возможен пересмотр программы «Сельская ипотека», чтобы ограничить покупку жилья вблизи крупных городов. С января 2025 года вступит в силу стандарт защиты прав заемщиков, который предполагает использование эскроу-счетов (механизм, при котором человек отдает деньги в банк, а застройщик их получает только после сдачи объекта — прим. URA.RU) и предотвращение искусственного завышения цен на жилье, заключила Епифанова.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.