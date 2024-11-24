Задержан подозреваемый в жестоком убийстве девушки на Эльмаше

Сотрудники алапаевского отдела полиции совместно с оперативниками уголовного розыска Екатеринбурга задержали 37-летнего Аркадия П., подозреваемого в жестоком убийстве девушки на Эльмаше. Об этом URA.RU сообщил источник.
«Он был задержан на 79-м километре Николо-Павловской дороги. На допросе во всем признался. Заявил, что встретил во дворе дома №106 на улице Красных Командиров сестру своей бывшей жены. Внезапно на него нахлынул приступ острой ненависти, и он ее убил. Перед совершением преступления мужчина много и долго пил», — рассказал собеседник агентства.
Как уже сообщалось, екатеринбуржец перерезал ножом 27-летней девушке горло. Свидетелем страшной сцены стала девятиклассница, которая случайно оказалась рядом. Мужчина был объявлен в розыск. На место преступления выезжал руководитель УМВД города Максим Метелица. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.
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