24 ноября 2024

Задержан подозреваемый в жестоком убийстве девушки на Эльмаше

© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики перехватили подозреваемого на трассе (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
На Эльмаше девушке перерезали горло

Сотрудники алапаевского отдела полиции совместно с оперативниками уголовного розыска Екатеринбурга задержали 37-летнего Аркадия П., подозреваемого в жестоком убийстве девушки на Эльмаше. Об этом URA.RU сообщил источник.

«Он был задержан на 79-м километре Николо-Павловской дороги. На допросе во всем признался. Заявил, что встретил во дворе дома №106 на улице Красных Командиров сестру своей бывшей жены. Внезапно на него нахлынул приступ острой ненависти, и он ее убил. Перед совершением преступления мужчина много и долго пил», — рассказал собеседник агентства.

Как уже сообщалось, екатеринбуржец перерезал ножом 27-летней девушке горло. Свидетелем страшной сцены стала девятиклассница, которая случайно оказалась рядом. Мужчина был объявлен в розыск. На место преступления выезжал руководитель УМВД города Максим Метелица. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.

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Сотрудники алапаевского отдела полиции совместно с оперативниками уголовного розыска Екатеринбурга задержали 37-летнего Аркадия П., подозреваемого в жестоком убийстве девушки на Эльмаше. Об этом URA.RU сообщил источник. «Он был задержан на 79-м километре Николо-Павловской дороги. На допросе во всем признался. Заявил, что встретил во дворе дома №106 на улице Красных Командиров сестру своей бывшей жены. Внезапно на него нахлынул приступ острой ненависти, и он ее убил. Перед совершением преступления мужчина много и долго пил», — рассказал собеседник агентства. Как уже сообщалось, екатеринбуржец перерезал ножом 27-летней девушке горло. Свидетелем страшной сцены стала девятиклассница, которая случайно оказалась рядом. Мужчина был объявлен в розыск. На место преступления выезжал руководитель УМВД города Максим Метелица. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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