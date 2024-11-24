24 ноября 2024
23 ноября 2024

В Тюмени подорожало сливочное масло, молоко и хлеб

© Служба новостей «URA.RU»
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Цены подскочили за год на 20%
Цены подскочили за год на 20% Фото:

В Тюменской области за год подорожало сливочное масло на 20% , молоко на 12% и хлеб на 11,7%. Об этом URA.RU сообщили в Тюменьстате. Однако за это время упали цены на яйца, овощи и макароны.

«Цены на продовольственные товары повысились на 3,0% (5,8%), на непродовольственные товары — на 5,0% (4,7%). Среди наблюдаемых видов продуктов питания по сравнению с декабрем 2023 года более всего подорожали масло сливочное (на 20,2%), молоко и молочная продукция (на 12,4%), хлеб и хлебобулочные изделия (на 11,7%), сыр (на 9,7%), рыба и морепродукты, кондитерские изделия (на 7,7%)», — сообщили в Тюменьстате.

Также подорожал алкоголь, табачные изделия, мебель, бензин, лекарства. Кроме того выросли цены на услуги банков, туризма и образования.

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В Тюменской области за год подорожало сливочное масло на 20% , молоко на 12% и хлеб на 11,7%. Об этом URA.RU сообщили в Тюменьстате. Однако за это время упали цены на яйца, овощи и макароны. «Цены на продовольственные товары повысились на 3,0% (5,8%), на непродовольственные товары — на 5,0% (4,7%). Среди наблюдаемых видов продуктов питания по сравнению с декабрем 2023 года более всего подорожали масло сливочное (на 20,2%), молоко и молочная продукция (на 12,4%), хлеб и хлебобулочные изделия (на 11,7%), сыр (на 9,7%), рыба и морепродукты, кондитерские изделия (на 7,7%)», — сообщили в Тюменьстате. Также подорожал алкоголь, табачные изделия, мебель, бензин, лекарства. Кроме того выросли цены на услуги банков, туризма и образования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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