В Тюменской области за год подорожало сливочное масло на 20% , молоко на 12% и хлеб на 11,7%. Об этом URA.RU сообщили в Тюменьстате. Однако за это время упали цены на яйца, овощи и макароны.
«Цены на продовольственные товары повысились на 3,0% (5,8%), на непродовольственные товары — на 5,0% (4,7%). Среди наблюдаемых видов продуктов питания по сравнению с декабрем 2023 года более всего подорожали масло сливочное (на 20,2%), молоко и молочная продукция (на 12,4%), хлеб и хлебобулочные изделия (на 11,7%), сыр (на 9,7%), рыба и морепродукты, кондитерские изделия (на 7,7%)», — сообщили в Тюменьстате.
Также подорожал алкоголь, табачные изделия, мебель, бензин, лекарства. Кроме того выросли цены на услуги банков, туризма и образования.
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