24 ноября 2024

Рекрутеры рассказали, кто в Перми может рассчитывать на «удаленку»

Количество удаленных вакансий выросло в Перми в девять раз за пять лет
© Служба новостей «URA.RU»
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Ходить в офис всем не обязательно
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В 2024 году в Пермском крае работодатели предложили пермякам почти 15 тысяч вакансий с уделанным режимом работы. Как отмечают аналитики HeadHunter, за минувшие пять лет количество таких предложений выросло в 9,4 раза. Они также рассчитали, в каких сферах чаще предлагают «удаленку».

«По итогам октября больше всего шансов найти работу вне офиса есть у специалистов из сферы „Искусство, развлечения, массмедиа“ — треть от всех вакансий в данной профессиональной области предполагает удаленную занятость. Далее идут ИТ-специалисты — 27% вакансий для них предлагают работать удаленно. На третьем месте сотрудники сферы „Маркетинг, реклама, PR“ (26%)», — рассказали URA.RUв HeadHunter.

В верху списка, кроме этого, находятся такие сферы продаж, управления персоналом, страхование. При этом доля предложений с удаленной работой в общей массе вакансий мала — всего 9%.

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В 2024 году в Пермском крае работодатели предложили пермякам почти 15 тысяч вакансий с уделанным режимом работы. Как отмечают аналитики HeadHunter, за минувшие пять лет количество таких предложений выросло в 9,4 раза. Они также рассчитали, в каких сферах чаще предлагают «удаленку». «По итогам октября больше всего шансов найти работу вне офиса есть у специалистов из сферы „Искусство, развлечения, массмедиа“ — треть от всех вакансий в данной профессиональной области предполагает удаленную занятость. Далее идут ИТ-специалисты — 27% вакансий для них предлагают работать удаленно. На третьем месте сотрудники сферы „Маркетинг, реклама, PR“ (26%)», — рассказали URA.RUв HeadHunter. В верху списка, кроме этого, находятся такие сферы продаж, управления персоналом, страхование. При этом доля предложений с удаленной работой в общей массе вакансий мала — всего 9%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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