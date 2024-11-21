Мошенники придумали новую схему кражи денег у жителей ХМАО

Югорчанам начали приходить СМС-сообщения, в которых написано, что правительство якобы выпустило распоряжение о удержании части зарплаты для поддержки СВО. Для того, чтобы отказаться от ежемесячного взноса, необходимо перейти по ссылке, однако ГУ МВД России по ХМАО предупреждает — это новый вид мошенничества. После перехода по ссылке у жертвы списываются деньги.
«Внимание! Новый вид мошенничества! На номер телефона потенциальной жертвы из банка, в котором эмитирована зарплатная карта, поступает СМС-сообщение с оповещением, что из зарплаты на основании распоряжения правительства будет удержана сумма в пользу поддержки СВО. В случае несогласия получателю предлагают перейти по ссылке и отказаться от ежемесячного взноса. В момент перехода по ссылке, которая выглядит очень официально, списываются денежные средства с банковских карт», — написано в telegram-канале ведомства.
Напоминаем, все сборы в поддержку бойцов осуществляются на добровольной основе. Полиция просит предупредить родных и близких, чтобы они не попались на уловку мошенников.
Телефонное мошенничество остается одной из самых серьезных проблем в сфере кибербезопасности. По данным Банка России, каждый год россияне теряют около десяти миллиардов рублей из-за действий телефонных аферистов. О том, как распознать телефонного мошенника, защитить свои деньги и персональные данные — в материале URA.RU.
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