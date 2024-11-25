Reuters: в Вильнюсе самолет упал на двухэтажный самолет и загорелся

Грузовой самолет упал на двухэтажный жилой дом недалеко от аэропорта Вильнюса. Об этом сообщают представители аэропорта и литовской полиции.
«Грузовой самолет DHL разбился недалеко от аэропорта Вильнюса в понедельник около 03:30 по Гринвичу», — сообщает Reuters. Согласно данным, самолет летел из Лейпцига.
Ранее в Австралии потерпел крушение легкомоторный самолет. Воздушное судно загорелось от столкновения с землей. Все трое человек, находившихся внутри , погибли, сообщает 360.ru.
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