Reuters: в Вильнюсе самолет упал на двухэтажный самолет и загорелся

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Грузовой самолет разбился недалеко аэропорта Вильнюса в понедельник утром
Грузовой самолет разбился недалеко аэропорта Вильнюса в понедельник утром Фото:

Грузовой самолет упал на двухэтажный жилой дом недалеко от аэропорта Вильнюса. Об этом сообщают представители аэропорта и литовской полиции.

«Грузовой самолет DHL разбился недалеко от аэропорта Вильнюса в понедельник около 03:30 по Гринвичу», — сообщает Reuters. Согласно данным, самолет летел из Лейпцига. 

Ранее в Австралии потерпел крушение легкомоторный самолет. Воздушное судно загорелось от столкновения с землей. Все трое человек, находившихся внутри , погибли, сообщает 360.ru.

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Грузовой самолет упал на двухэтажный жилой дом недалеко от аэропорта Вильнюса. Об этом сообщают представители аэропорта и литовской полиции. «Грузовой самолет DHL разбился недалеко от аэропорта Вильнюса в понедельник около 03:30 по Гринвичу», — сообщает Reuters. Согласно данным, самолет летел из Лейпцига.  Ранее в Австралии потерпел крушение легкомоторный самолет . Воздушное судно загорелось от столкновения с землей. Все трое человек, находившихся внутри , погибли, сообщает 360.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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