24 ноября 2024

Девочки жестоко избили шестиклассницу в свердловской школе. Видео

В школе Волчанска две девочки избили шестиклассницу до сотрясения мозга
© Служба новостей «URA.RU»
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Девочку избили из-за конфликта с девятиклассницей (архивное фото) Фото:

В волчанской школе (Свердловская область) 17-летняя и 13-летняя девочки избили шестиклассницу, закрывшись в туалете. Одна из нападавших снимала избиение на телефон. Пострадавшая обратилась в больницу, где у нее диагностировали сотрясение мозга. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Между потерпевшей и девятиклассницы произошел конфликт. В результате чего две девочки, находясь в туалете, расположенном на первом этаже образовательного учреждения, нанесли руками удары по голове и в живот шестиклассницы, чем причинили потерпевшей телесные повреждения. В этот же день, 21 ноября, потерпевшая была госпитализирована в хирургическое отделение детской больницы, где ей установлен диагноз — сотрясение головного мозга», — пояснили в ведомстве.

Отмечается, что нападавшие состоят на учете в подразделении по делам несовершеннолетних органов полиции. На данный момент сотрудники прокуратуры выясняют обстоятельства инцидента, а также тяжесть травм. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Видео предоставил telegram-канал Вечерний Карпинск

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В волчанской школе (Свердловская область) 17-летняя и 13-летняя девочки избили шестиклассницу, закрывшись в туалете. Одна из нападавших снимала избиение на телефон. Пострадавшая обратилась в больницу, где у нее диагностировали сотрясение мозга. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. «Между потерпевшей и девятиклассницы произошел конфликт. В результате чего две девочки, находясь в туалете, расположенном на первом этаже образовательного учреждения, нанесли руками удары по голове и в живот шестиклассницы, чем причинили потерпевшей телесные повреждения. В этот же день, 21 ноября, потерпевшая была госпитализирована в хирургическое отделение детской больницы, где ей установлен диагноз — сотрясение головного мозга», — пояснили в ведомстве. Отмечается, что нападавшие состоят на учете в подразделении по делам несовершеннолетних органов полиции. На данный момент сотрудники прокуратуры выясняют обстоятельства инцидента, а также тяжесть травм. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования. Видео предоставил telegram-канал Вечерний Карпинск
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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