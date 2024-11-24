В волчанской школе (Свердловская область) 17-летняя и 13-летняя девочки избили шестиклассницу, закрывшись в туалете. Одна из нападавших снимала избиение на телефон. Пострадавшая обратилась в больницу, где у нее диагностировали сотрясение мозга. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
«Между потерпевшей и девятиклассницы произошел конфликт. В результате чего две девочки, находясь в туалете, расположенном на первом этаже образовательного учреждения, нанесли руками удары по голове и в живот шестиклассницы, чем причинили потерпевшей телесные повреждения. В этот же день, 21 ноября, потерпевшая была госпитализирована в хирургическое отделение детской больницы, где ей установлен диагноз — сотрясение головного мозга», — пояснили в ведомстве.
Отмечается, что нападавшие состоят на учете в подразделении по делам несовершеннолетних органов полиции. На данный момент сотрудники прокуратуры выясняют обстоятельства инцидента, а также тяжесть травм. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
Видео предоставил telegram-канал Вечерний Карпинск
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