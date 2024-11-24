24 ноября 2024

Мэр Челябинска требует разобраться с компанией, устроившей раскопки без ордера

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Компания устроила раскопки на месте аварии, не получив разрешение
Компания устроила раскопки на месте аварии, не получив разрешение Фото:

Мэр Челябинска Алексей Лошкин потребовал обязать организацию, устроившую земельные работы без ордера, восстановить всю инфраструктуру в полном объеме. Он поручил вице-мэрам Александру Астахову и Андрею Ксензову провести более серьезную работу, передает с аппаратного совещания 25 ноября корреспондент URA.RU.

«Давайте более серьезную работу проведем. У нас под носом роют, а мы не знаем? Пускай восстанавливают в полном объеме. Страна должна знать своих героев», — потребовал Лошкин.

Раскопки подрядчики устроили из-за аварийной ситуации в микрорайоне «Тополиная аллея», а также на улицах Чичерина и Университетская Набережная. Разрешение на строительство других объектов у организации есть, однако ордер на эти работы получен не был.

Александр Астахов уточнил, что нарушения уже зафиксированы. Кроме отсутствия разрешения на работу инспекция заметила отсутствие ограждения раскопок и навалы грунта вне стройплощадки. Штраф для компании составит от 25 до 600 тысяч рублей, а МУП «ПОВВ» вынесут счет за ремонтные работы и очистку дороги.

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Мэр Челябинска Алексей Лошкин потребовал обязать организацию, устроившую земельные работы без ордера, восстановить всю инфраструктуру в полном объеме. Он поручил вице-мэрам Александру Астахову и Андрею Ксензову провести более серьезную работу, передает с аппаратного совещания 25 ноября корреспондент URA.RU. «Давайте более серьезную работу проведем. У нас под носом роют, а мы не знаем? Пускай восстанавливают в полном объеме. Страна должна знать своих героев», — потребовал Лошкин. Раскопки подрядчики устроили из-за аварийной ситуации в микрорайоне «Тополиная аллея», а также на улицах Чичерина и Университетская Набережная. Разрешение на строительство других объектов у организации есть, однако ордер на эти работы получен не был. Александр Астахов уточнил, что нарушения уже зафиксированы. Кроме отсутствия разрешения на работу инспекция заметила отсутствие ограждения раскопок и навалы грунта вне стройплощадки. Штраф для компании составит от 25 до 600 тысяч рублей, а МУП «ПОВВ» вынесут счет за ремонтные работы и очистку дороги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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