Мэр Челябинска требует разобраться с компанией, устроившей раскопки без ордера

Мэр Челябинска Алексей Лошкин потребовал обязать организацию, устроившую земельные работы без ордера, восстановить всю инфраструктуру в полном объеме. Он поручил вице-мэрам Александру Астахову и Андрею Ксензову провести более серьезную работу, передает с аппаратного совещания 25 ноября корреспондент URA.RU.
«Давайте более серьезную работу проведем. У нас под носом роют, а мы не знаем? Пускай восстанавливают в полном объеме. Страна должна знать своих героев», — потребовал Лошкин.
Раскопки подрядчики устроили из-за аварийной ситуации в микрорайоне «Тополиная аллея», а также на улицах Чичерина и Университетская Набережная. Разрешение на строительство других объектов у организации есть, однако ордер на эти работы получен не был.
Александр Астахов уточнил, что нарушения уже зафиксированы. Кроме отсутствия разрешения на работу инспекция заметила отсутствие ограждения раскопок и навалы грунта вне стройплощадки. Штраф для компании составит от 25 до 600 тысяч рублей, а МУП «ПОВВ» вынесут счет за ремонтные работы и очистку дороги.
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