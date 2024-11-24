24 ноября 2024

Подозреваемый в жестоком убийстве девушки на Эльмаше был в запое

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Мужчина перед расправой над женщиной долго пил Фото:
новость из сюжета
На Эльмаше девушке перерезали горло

Аркадий П., перерезавшей горло свояченице в Екатеринбурге, перед совершением преступления был в запое. Подробности URA.RU сообщил источник.

«Мужчина на допросе признался, что перед убийством долго и много пил. В субботу, 23 ноября, он пришел к своей бывшей жене по делу и во дворе дома встретил ее сестру. Говорит, накатила волна внезапной ненависти, и он перерезал свояченице горло», — объяснил собеседник агентства.

Расправа произошла на глазах у школьницы, которая оказалась рядом и видела, как мужчина cклонился над лежащей на животе женщиной и удерживал ее за волосы. Лицо несчастной было все в крови. На место выезжал начальник городского УМВД Максим Метелица, на розыски преступника были брошены все силы полиции. Подробнее об убийстве на Эльмаше, — в сюжете URA.RU.

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Аркадий П., перерезавшей горло свояченице в Екатеринбурге, перед совершением преступления был в запое. Подробности URA.RU сообщил источник. «Мужчина на допросе признался, что перед убийством долго и много пил. В субботу, 23 ноября, он пришел к своей бывшей жене по делу и во дворе дома встретил ее сестру. Говорит, накатила волна внезапной ненависти, и он перерезал свояченице горло», — объяснил собеседник агентства. Расправа произошла на глазах у школьницы, которая оказалась рядом и видела, как мужчина cклонился над лежащей на животе женщиной и удерживал ее за волосы. Лицо несчастной было все в крови. На место выезжал начальник городского УМВД Максим Метелица, на розыски преступника были брошены все силы полиции. Подробнее об убийстве на Эльмаше, — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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