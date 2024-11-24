Подозреваемый в жестоком убийстве девушки на Эльмаше был в запое

25 ноября 2024 в 11:38 Размер текста - 17 +

Мужчина перед расправой над женщиной долго пил Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета На Эльмаше девушке перерезали горло Аркадий П., перерезавшей горло свояченице в Екатеринбурге, перед совершением преступления был в запое. Подробности URA.RU сообщил источник. «Мужчина на допросе признался, что перед убийством долго и много пил. В субботу, 23 ноября, он пришел к своей бывшей жене по делу и во дворе дома встретил ее сестру. Говорит, накатила волна внезапной ненависти, и он перерезал свояченице горло», — объяснил собеседник агентства. Расправа произошла на глазах у школьницы, которая оказалась рядом и видела, как мужчина cклонился над лежащей на животе женщиной и удерживал ее за волосы. Лицо несчастной было все в крови. На место выезжал начальник городского УМВД Максим Метелица, на розыски преступника были брошены все силы полиции. Подробнее об убийстве на Эльмаше, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Аркадий П., перерезавшей горло свояченице в Екатеринбурге, перед совершением преступления был в запое. Подробности URA.RU сообщил источник. «Мужчина на допросе признался, что перед убийством долго и много пил. В субботу, 23 ноября, он пришел к своей бывшей жене по делу и во дворе дома встретил ее сестру. Говорит, накатила волна внезапной ненависти, и он перерезал свояченице горло», — объяснил собеседник агентства. Расправа произошла на глазах у школьницы, которая оказалась рядом и видела, как мужчина cклонился над лежащей на животе женщиной и удерживал ее за волосы. Лицо несчастной было все в крови. На место выезжал начальник городского УМВД Максим Метелица, на розыски преступника были брошены все силы полиции. Подробнее об убийстве на Эльмаше, — в сюжете URA.RU.