В Екатеринбурге школьник сбежал из дома из-за низкой скорости интернета

В Екатеринбурге 13-летний школьник сбежал из дома, поругавшись с отцом из-за низкой скорости интернета. Мальчика ищет полиция, рассказал URA.RU источник.
«Ребенок уехал в гости к отцу, который живет на улице Латвийская. Это было днем 23 ноября, а вечером между ними случился конфликт — из-за низкой скорости интернета. Мальчик убежал из квартиры в неизвестном направлении. Позже он прислал матери сообщение, что находится в торговом центре, и отключил телефон», — объяснил собеседник агентства.
Приметы беглеца: рост около 150 см, блондин с голубыми глазам. Одет школьник был во все черное: шапку, куртку, штаны и ботинки.
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