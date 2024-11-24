24 ноября 2024

В Екатеринбурге школьник сбежал из дома из-за низкой скорости интернета

© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенок поругался с отцом из-за сети Интернет (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге 13-летний школьник сбежал из дома, поругавшись с отцом из-за низкой скорости интернета. Мальчика ищет полиция, рассказал URA.RU источник.

«Ребенок уехал в гости к отцу, который живет на улице Латвийская. Это было днем 23 ноября, а вечером между ними случился конфликт — из-за низкой скорости интернета. Мальчик убежал из квартиры в неизвестном направлении. Позже он прислал матери сообщение, что находится в торговом центре, и отключил телефон», — объяснил собеседник агентства.

Приметы беглеца: рост около 150 см, блондин с голубыми глазам. Одет школьник был во все черное: шапку, куртку, штаны и ботинки.

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В Екатеринбурге 13-летний школьник сбежал из дома, поругавшись с отцом из-за низкой скорости интернета. Мальчика ищет полиция, рассказал URA.RU источник. «Ребенок уехал в гости к отцу, который живет на улице Латвийская. Это было днем 23 ноября, а вечером между ними случился конфликт — из-за низкой скорости интернета. Мальчик убежал из квартиры в неизвестном направлении. Позже он прислал матери сообщение, что находится в торговом центре, и отключил телефон», — объяснил собеседник агентства. Приметы беглеца: рост около 150 см, блондин с голубыми глазам. Одет школьник был во все черное: шапку, куртку, штаны и ботинки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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