В Тюмени до четырех полос расширят Старый Тобольский тракт

В Тюмени до четыре полос расширят Старый Тобольский тракт. Об этом сообщили в городской администрации. Однако до 2027 года эти работы не будут проводить, так как их не включили в проект бюджета.
«Проектная документация на капитальный ремонт улицы Старый Тобольский тракт разработана и получено положительное заключение госэкспертизы. В рамках объекта предусмотрены работы по капитальному ремонту основания и покрытия проезжей части (в том числе с устройством четырех полос движения), устройству тротуаров, ливневой канализации, наружного освещения, велосипедной дорожки», — рассказали в администрации.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени расширят улицу Чекистов в районе Лесобазы. В планах у властей — оборудовать там велодорожки, ливневую канализацию, освещение.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!