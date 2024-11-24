24 ноября 2024

В Тюмени до четырех полос расширят Старый Тобольский тракт

© Служба новостей «URA.RU»
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Но пока работы не начнутся в ближайшие три года
Но пока работы не начнутся в ближайшие три года Фото:

В Тюмени до четыре полос расширят Старый Тобольский тракт. Об этом сообщили в городской администрации. Однако до 2027 года эти работы не будут проводить, так как их не включили в проект бюджета.

«Проектная документация на капитальный ремонт улицы Старый Тобольский тракт разработана и получено положительное заключение госэкспертизы. В рамках объекта предусмотрены работы по капитальному ремонту основания и покрытия проезжей части (в том числе с устройством четырех полос движения), устройству тротуаров, ливневой канализации, наружного освещения, велосипедной дорожки», — рассказали в администрации.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени расширят улицу Чекистов в районе Лесобазы. В планах у властей — оборудовать там велодорожки, ливневую канализацию, освещение.

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В Тюмени до четыре полос расширят Старый Тобольский тракт. Об этом сообщили в городской администрации. Однако до 2027 года эти работы не будут проводить, так как их не включили в проект бюджета. «Проектная документация на капитальный ремонт улицы Старый Тобольский тракт разработана и получено положительное заключение госэкспертизы. В рамках объекта предусмотрены работы по капитальному ремонту основания и покрытия проезжей части (в том числе с устройством четырех полос движения), устройству тротуаров, ливневой канализации, наружного освещения, велосипедной дорожки», — рассказали в администрации. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени расширят улицу Чекистов в районе Лесобазы. В планах у властей — оборудовать там велодорожки, ливневую канализацию, освещение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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