Пермяков приглашают на новогодний автопарад по центру города

В Перми пройдет парад новогодних автомобилей. 1 декабря в нем могут принять участие все желающие, сообщили URA.RU в благотворительном фонде «Дедморозим», который организует пробег.
«В первый день зимы в Перми пройдет автопарад Дедов Морозов и Снегурочек. Любой пермяк может стать участником праздничного движения — для этого достаточно украсить свой автомобиль содержимым коробки из-под елки — гирляндами, бусами, мишурой, — либо более изобретательным способом, о которых организаторы расскажут после обязательной регистрации», — рассказали в фонде.
Автопарад кроме создания новогоднего настроения призван привлечь внимание к традиционной акции «Дедморозим» по исполнению желаний сирот и тяжелобольных детей. Сбор участников автопарада начнется 1 декабря в 13:00 на парковке ТРК «СпешиLove». Колонна пройдет через Камский мост, улицу Ленина и Комсомольский проспект.
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