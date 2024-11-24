24 ноября 2024

Пермяков приглашают на новогодний автопарад по центру города

Фонд «Дедморозим» в Перми устраивает автопарад Дедов Морозов и Снегурочек
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пермь начинает создавать новогоднее настроение
Пермь начинает создавать новогоднее настроение Фото:

В Перми пройдет парад новогодних автомобилей. 1 декабря в нем могут принять участие все желающие, сообщили URA.RU в благотворительном фонде «Дедморозим», который организует пробег.

«В первый день зимы в Перми пройдет автопарад Дедов Морозов и Снегурочек. Любой пермяк может стать участником праздничного движения — для этого достаточно украсить свой автомобиль содержимым коробки из-под елки — гирляндами, бусами, мишурой, — либо более изобретательным способом, о которых организаторы расскажут после обязательной регистрации», — рассказали в фонде.

Автопарад кроме создания новогоднего настроения призван привлечь внимание к традиционной акции «Дедморозим» по исполнению желаний сирот и тяжелобольных детей. Сбор участников автопарада начнется 1 декабря в 13:00 на парковке ТРК «СпешиLove». Колонна пройдет через Камский мост, улицу Ленина и Комсомольский проспект.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми пройдет парад новогодних автомобилей. 1 декабря в нем могут принять участие все желающие, сообщили URA.RU в благотворительном фонде «Дедморозим», который организует пробег. «В первый день зимы в Перми пройдет автопарад Дедов Морозов и Снегурочек. Любой пермяк может стать участником праздничного движения — для этого достаточно украсить свой автомобиль содержимым коробки из-под елки — гирляндами, бусами, мишурой, — либо более изобретательным способом, о которых организаторы расскажут после обязательной регистрации», — рассказали в фонде. Автопарад кроме создания новогоднего настроения призван привлечь внимание к традиционной акции «Дедморозим» по исполнению желаний сирот и тяжелобольных детей. Сбор участников автопарада начнется 1 декабря в 13:00 на парковке ТРК «СпешиLove». Колонна пройдет через Камский мост, улицу Ленина и Комсомольский проспект.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...