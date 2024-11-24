Сроки сдачи строительства бассейна Курганского государственного университета отложен до середины 2025 года. Об этом URA.RU узнало в ходе мониторинга контракта по выполнению госзаказа.
«Выполнение работ по строительству спортивного объекта „Бассейн ФГБОУ ВО ‚Курганский государственный университет‘. Дата окончания выполнения контракта — 30.07.2025 г.“, — говорится на сайте госзакупок. Основанием для изменения условий стало решение правительства РФ по допсоглашению от 20 ноября.
Подрядчиком является курганское ЗАО «Курганстальмост». Стоимость контракта была увеличена до 339 миллионов рублей. Сам бассейн строится с 2022 года, в ходе строительства произошла смена исполнителя.
Редакция обратилась к представителям университета с просьбой прокомментировать смещение сроков сдачи объекта. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU сообщало, что окончание работ на объекте по строительству бассейна будет продлено. Предполагалось, что бассейн должен был быть сдан в конце 2024 года.
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