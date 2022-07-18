В Кургане начата стройка, которую забрали у застройщика из Питера

В Заозерном началось строительство бассейна КГУ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Курганстальмост» приступил к строительству проблемного бассейна КГУ в первом микрорайоне Заозерного. В настоящее время подрядчиком ведутся подготовительные работы на земле. Об этом рассказал гендиректор предприятия Дмитрий Парышев в соцсети «ВКонтакте». Ранее курганский вуз забрал проект стройки у питерской компании из-за затягивания сроков.

«Мы уже ведем подготовительные работы на земле. Плавательный бассейн будет представлять из себя трехэтажное здание, включая цокольный этаж. На первом этаже разместятся 500-кубовая чаша бассейна размером 25×13 метров с шестью дорожками и раздевалки. На втором — тренерские и сервисные помещения. На строительство бассейна потребуется 130 тонн металлоконструкций», — сказал Парышев.

Предприниматель также рассказал, почему предприятие решило взяться за строительство проблемного бассейна, который никак не могли построить несколько лет. «Определяющий фактор — это то, что объект находится в Курганской области. Да, это наш первый бассейн. Но три года назад мы еще не строили детских садов, сколько-то лет назад -— мостов, год назад — больниц и т. д. Так можно сказать обо всех наших объектах. Мы имеем большой потенциал, знаем, что справимся с объектом любой сложности. Поэтому если городу нужен бассейн, бассейн будет», — отметил подрядчик.

Стоимость строительства бассейна КГУ составила более 242 миллионов рублей. Общая площадь здания составит более двух тысяч квадратных метров. Согласно контракту, построить спортивный объект ЗАО «Курганстальмост» должен до 31 июля 2023 года.

Ранее URA.RU писало, что найти подрядчика на строительство бассейна в Заозерном КГУ удалось найти только с третьей попытки. В прошлом году им стала питерская компания ООО «Стройиндустрия». Строительство нового объекта должны были завершить до конца октября 2022 года, однако подрядчик так и не приступил к исполнению обязанностей. В итоге вуз расторг контракт с застройщиком и заставил подрядную организацию заплатить штраф более одного миллиона рублей. После этого строить проблемный бассейн в Кургане согласился ЗАО «Курганстальмост».