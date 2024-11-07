07 ноября 2024

Сдачу проблемной стройки Кургана, которую курируют чиновники, перенесут на новый срок. Инсайд

Строительства бассейна КГУ В Кургане планируют перенести на 2025 год
© Служба новостей «URA.RU»
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Стройку бассейна КГУ хотят перенести на следующий год
Стройку бассейна КГУ хотят перенести на следующий год Фото:

Строительство и сдачу бассейна КГУ в первом микрорайоне Заозерного Кургана могут перенести на 2025 год. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. В течение двух лет стройка не раз переносилась из-за срыва графика работ.

Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из сферы бизнеса. 

«Стройку бассейна в Заозерном планируют завершить только в следующем году. Вероятно, что вуз и генподрядчик подпишут новое соглашение о продлении сроков работ и переносе даты сдачи объекта», — сообщили инсайдеры. 

Летом КГУ и «Курганстальмост» договаривались сдать объект до конца года. Месяц назад власти отчитывались о продвижении проблемной стройки —работах по монтажу каркаса первого этажа здания.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу КГУ, чтобы выяснить подробности по проекту. Ответ ожидается.

Контракт на строительство бассейна КГУ с «Курганстальмостом» был заключен летом 2022 года. Местному застройщику пришлось браться за объект после того, как питерский подрядчик ООО «Стройиндустрия» отказался от проекта. Сдачу объекта из-за срыва графика работ неоднократно переносили. Одной из причин называли проблему с грунтовыми водами. Сумма контракта проекта за врем стройки выросла с 242 до 339 млн рублей. 

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Строительство и сдачу бассейна КГУ в первом микрорайоне Заозерного Кургана могут перенести на 2025 год. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. В течение двух лет стройка не раз переносилась из-за срыва графика работ. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из сферы бизнеса.  «Стройку бассейна в Заозерном планируют завершить только в следующем году. Вероятно, что вуз и генподрядчик подпишут новое соглашение о продлении сроков работ и переносе даты сдачи объекта», — сообщили инсайдеры.  Летом КГУ и «Курганстальмост» договаривались сдать объект до конца года. Месяц назад власти отчитывались о продвижении проблемной стройки —работах по монтажу каркаса первого этажа здания. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу КГУ, чтобы выяснить подробности по проекту. Ответ ожидается. Контракт на строительство бассейна КГУ с «Курганстальмостом» был заключен летом 2022 года. Местному застройщику пришлось браться за объект после того, как питерский подрядчик ООО «Стройиндустрия» отказался от проекта. Сдачу объекта из-за срыва графика работ неоднократно переносили. Одной из причин называли проблему с грунтовыми водами. Сумма контракта проекта за врем стройки выросла с 242 до 339 млн рублей. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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