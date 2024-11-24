24 ноября 2024

Екатеринбуржцы не могут вернуть деньги за сорванный концерт Стаса Михайлова

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Сбор доверенных лиц штаба кандидата в президенты с президентом России Владимиром Путиным. Москва, михайлов стас
Стас Михайлов объяснял отмены концертов тем, что организаторы продавали билеты, а деньги на подготовку шоу не тратили Фото:

Поклонники Стаса Михайлова до сих пор не могут вернуть деньги за билеты на концерт. Шоу популярного певца в Екатеринбурге переносили трижды, а потом и вовсе отменили. Артист свой отказ выступать на Урале аргументировал тем, что организаторы, компания «Рок-Фест», не исполняют обязательства по договору.

Екатеринбуржцы стали заложниками ситуации в 2024 году. Изначально Михайлов планировал дать концерт 6 апреля, потом мероприятие перенесли на 21 мая, а затем — на 26 октября. По итогу гастроли отменили совсем, а горожане столкнулись с нежеланием организаторов возвращать деньги за билеты.

«Когда придет возврат билетов, пишут, что ждут подтверждения от организаторов! Уже прошло очень много времени», — жалуется екатеринбуржец. «Заманали со своими переносами — всю охоту отбивают покупать билеты, потом с возвратом мучаться», — пишет фанатка музыканта. Сам Стас Михайлов говорил в сентябре, что организатор не оплатил аренду залов, услуги технических подрядчиков, гонорар, но при этом билеты продавались и очень хорошо.

URA.RU обратилось за комментарием в компанию «Рок-Фест». Ответ ожидается.

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Поклонники Стаса Михайлова до сих пор не могут вернуть деньги за билеты на концерт. Шоу популярного певца в Екатеринбурге переносили трижды, а потом и вовсе отменили. Артист свой отказ выступать на Урале аргументировал тем, что организаторы, компания «Рок-Фест», не исполняют обязательства по договору. Екатеринбуржцы стали заложниками ситуации в 2024 году. Изначально Михайлов планировал дать концерт 6 апреля, потом мероприятие перенесли на 21 мая, а затем — на 26 октября. По итогу гастроли отменили совсем, а горожане столкнулись с нежеланием организаторов возвращать деньги за билеты. «Когда придет возврат билетов, пишут, что ждут подтверждения от организаторов! Уже прошло очень много времени», — жалуется екатеринбуржец. «Заманали со своими переносами — всю охоту отбивают покупать билеты, потом с возвратом мучаться», — пишет фанатка музыканта. Сам Стас Михайлов говорил в сентябре, что организатор не оплатил аренду залов, услуги технических подрядчиков, гонорар, но при этом билеты продавались и очень хорошо. URA.RU обратилось за комментарием в компанию «Рок-Фест». Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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