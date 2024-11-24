Екатеринбуржцы не могут вернуть деньги за сорванный концерт Стаса Михайлова

25 ноября 2024 в 12:46 Размер текста - 17 +

Стас Михайлов объяснял отмены концертов тем, что организаторы продавали билеты, а деньги на подготовку шоу не тратили Фото: Владимир Андреев © URA.RU Поклонники Стаса Михайлова до сих пор не могут вернуть деньги за билеты на концерт. Шоу популярного певца в Екатеринбурге переносили трижды, а потом и вовсе отменили. Артист свой отказ выступать на Урале аргументировал тем, что организаторы, компания «Рок-Фест», не исполняют обязательства по договору. Екатеринбуржцы стали заложниками ситуации в 2024 году. Изначально Михайлов планировал дать концерт 6 апреля, потом мероприятие перенесли на 21 мая, а затем — на 26 октября. По итогу гастроли отменили совсем, а горожане столкнулись с нежеланием организаторов возвращать деньги за билеты. «Когда придет возврат билетов, пишут, что ждут подтверждения от организаторов! Уже прошло очень много времени», — жалуется екатеринбуржец. «Заманали со своими переносами — всю охоту отбивают покупать билеты, потом с возвратом мучаться», — пишет фанатка музыканта. Сам Стас Михайлов говорил в сентябре, что организатор не оплатил аренду залов, услуги технических подрядчиков, гонорар, но при этом билеты продавались и очень хорошо. URA.RU обратилось за комментарием в компанию «Рок-Фест». Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Поклонники Стаса Михайлова до сих пор не могут вернуть деньги за билеты на концерт. Шоу популярного певца в Екатеринбурге переносили трижды, а потом и вовсе отменили. Артист свой отказ выступать на Урале аргументировал тем, что организаторы, компания «Рок-Фест», не исполняют обязательства по договору. Екатеринбуржцы стали заложниками ситуации в 2024 году. Изначально Михайлов планировал дать концерт 6 апреля, потом мероприятие перенесли на 21 мая, а затем — на 26 октября. По итогу гастроли отменили совсем, а горожане столкнулись с нежеланием организаторов возвращать деньги за билеты. «Когда придет возврат билетов, пишут, что ждут подтверждения от организаторов! Уже прошло очень много времени», — жалуется екатеринбуржец. «Заманали со своими переносами — всю охоту отбивают покупать билеты, потом с возвратом мучаться», — пишет фанатка музыканта. Сам Стас Михайлов говорил в сентябре, что организатор не оплатил аренду залов, услуги технических подрядчиков, гонорар, но при этом билеты продавались и очень хорошо. URA.RU обратилось за комментарием в компанию «Рок-Фест». Ответ ожидается.