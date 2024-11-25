Один из крупнейших производителей алюминия Rusal начал сокращать производство

Один из крупнейших в мире производителей алюминия Rusal объявил о начале оптимизации производства. Об этом сообщается на сайте компании.
«РУСАЛ принял решение об оптимизации мощностей по производству алюминия», — говорится в сообщении. Уточняется, что данное решение было принято на фоне рекордных цен на глинозем.
В настоящее время компания Rusal вынуждена приобретать более одной трети требуемого глинозема на международных рынках по текущим биржевым ставкам, что серьезно влияет на прибыльность ее производства. Отмечается, что рост стоимости глинозема не сопровождается аналогичным увеличением цен на алюминий из-за слабой макроэкономической ситуации и избытка предложения металла на рынке.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.