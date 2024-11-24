24 ноября 2024

Помощнику митрополита Кульберга, который попытался изнасиловать студентку, запретили служить

Помощнику митрополита Кульберга запретили служить после нападения на студентку
© Служба новостей «URA.RU»
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Даниил Сидоров (справа) служил у митрополита Кульберга с 2020 года
Даниил Сидоров (справа) служил у митрополита Кульберга с 2020 года Фото:

Церковный суд Екатеринбургской епархии запретил проводить священнослужения иерею Даниилу Сидорову, помощнику митрополита Евгения (Кульберга), которого обвиняют в попытке изнасиловать девушку. Об этом рассказали представители епархии.

«По решению Церковного суда Екатеринбургской епархии иерей Даниил Сидоров запрещен в священнослужении и выведен за штат епархии», — цитирует ТАСС представителей Екатеринбургской епархии.

Как ранее сообщало URA.RU, в середине ноября неизвестный мужчина в маске набросился на 19-летнюю студентку, которая выходила из подъезда одного из домов в Октябрьском районе. Он попытался ее изнасиловать, а перед этим мастурбировал. По подозрению в нападении был задержан Сидоров, который служит у Кульберга с 2020 года. Свою вину он признал.

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Церковный суд Екатеринбургской епархии запретил проводить священнослужения иерею Даниилу Сидорову, помощнику митрополита Евгения (Кульберга), которого обвиняют в попытке изнасиловать девушку. Об этом рассказали представители епархии. «По решению Церковного суда Екатеринбургской епархии иерей Даниил Сидоров запрещен в священнослужении и выведен за штат епархии», — цитирует ТАСС представителей Екатеринбургской епархии. Как ранее сообщало URA.RU, в середине ноября неизвестный мужчина в маске набросился на 19-летнюю студентку, которая выходила из подъезда одного из домов в Октябрьском районе. Он попытался ее изнасиловать, а перед этим мастурбировал. По подозрению в нападении был задержан Сидоров, который служит у Кульберга с 2020 года. Свою вину он признал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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