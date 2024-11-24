Помощнику митрополита Кульберга, который попытался изнасиловать студентку, запретили служить

Церковный суд Екатеринбургской епархии запретил проводить священнослужения иерею Даниилу Сидорову, помощнику митрополита Евгения (Кульберга), которого обвиняют в попытке изнасиловать девушку. Об этом рассказали представители епархии.
«По решению Церковного суда Екатеринбургской епархии иерей Даниил Сидоров запрещен в священнослужении и выведен за штат епархии», — цитирует ТАСС представителей Екатеринбургской епархии.
Как ранее сообщало URA.RU, в середине ноября неизвестный мужчина в маске набросился на 19-летнюю студентку, которая выходила из подъезда одного из домов в Октябрьском районе. Он попытался ее изнасиловать, а перед этим мастурбировал. По подозрению в нападении был задержан Сидоров, который служит у Кульберга с 2020 года. Свою вину он признал.
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