24 ноября 2024

Помощник митрополита Кульберга пытался изнасиловать екатеринбурженку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие Свято-Елисаветинской обители. Екатеринбург, священник, крест, вера, священнослужитель, православие, батюшка
Подозреваемого задержали в аэропорту Кольцово Фото:

Пытавшимся изнасиловать 19-летнюю студентку в Екатеринбурге оказался секретарь-референт митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга) — клирик Данил С. Полицейские задержали его в аэропорту Кольцово, сообщил URA.RU источник в силовой среде.

«Он свою вину признал. Силовики осмотрели его дом, изъяли верхнюю одежду с его биологическими следами», — сказал собеседник агентства.

Против клирика возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Он набросился на девушку поздним вечером в Октябрьском районе. Свое лицо мужчина скрывал под черной маской. В момент, когда она выходила из подъезда, он мастурбировал. В свердловском СКР тему не комментируют.

Священник родился в Тюмени. Помощником Кульберга стал в 2020 году. Женат, есть малолетний сын.

Фото:

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Пытавшимся изнасиловать 19-летнюю студентку в Екатеринбурге оказался секретарь-референт митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга) — клирик Данил С. Полицейские задержали его в аэропорту Кольцово, сообщил URA.RU источник в силовой среде. «Он свою вину признал. Силовики осмотрели его дом, изъяли верхнюю одежду с его биологическими следами», — сказал собеседник агентства. Против клирика возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Он набросился на девушку поздним вечером в Октябрьском районе. Свое лицо мужчина скрывал под черной маской. В момент, когда она выходила из подъезда, он мастурбировал. В свердловском СКР тему не комментируют. Священник родился в Тюмени. Помощником Кульберга стал в 2020 году. Женат, есть малолетний сын.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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