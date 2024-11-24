Пытавшимся изнасиловать 19-летнюю студентку в Екатеринбурге оказался секретарь-референт митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга) — клирик Данил С. Полицейские задержали его в аэропорту Кольцово, сообщил URA.RU источник в силовой среде.
«Он свою вину признал. Силовики осмотрели его дом, изъяли верхнюю одежду с его биологическими следами», — сказал собеседник агентства.
Против клирика возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Он набросился на девушку поздним вечером в Октябрьском районе. Свое лицо мужчина скрывал под черной маской. В момент, когда она выходила из подъезда, он мастурбировал. В свердловском СКР тему не комментируют.
Священник родился в Тюмени. Помощником Кульберга стал в 2020 году. Женат, есть малолетний сын.
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