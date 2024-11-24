В ямальской авиакомпании объяснили, почему отменили рейсы в Республику Алтай

Рейсы из Салехарда и Нового Уренгоя в Горно-Алтайск в 2025 году отменят, потому что они оказались непопулярными у жителей округа и не соответствуют необходимым экономическим показателям, сообщает авиакомпания «Ямал» в ответ на жалобы северян, недовольных отменой рейсов. Направления в Республику Алтай вводились лишь в качестве эксперимента.
«Направления не вызвали достаточный интерес у жителей округа, чтобы соответствовать экономическим показателям для их существования. Авиакомпания приняла решение в 2025 году приостановить выполнение рейсов в пользу сохранения действующей маршрутной сети и направлений, которые традиционно пользуются популярностью», — сообщает ямальская АК в ответ на запрос жительницы округа губернатору Ямала Дмитрию Артюхову.
«Рейсы из Салехарда и Нового Уренгоя в Горно-Алтайск были введены в июне 2022 года в качестве эксперимента, когда ямальцы искали новые маршруты для путешествий», — поясняют также в компании.
В обращении к губернатору Ямала жительница Нового Уренгоя Валерия написала, что не верит в непопулярность маршрутов до Горно-Алтайска. Она также добавляет, что в Республику Алтай из газовой столицы округа теперь не останется ни одного рейса.
Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпания «Ямал» анонсировала оптимизацию маршрутной сети в 2025 году по нескольким направлениям. Станет больше перелетов из Салехарда в Москву и обратно. Рейсы в Горно-Алтайск, наоборот, приостанавливаются.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!