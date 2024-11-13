13 ноября 2024

Авиаперевозчик в ЯНАО отменил рейсы по непопулярному направлению

Авиакомпания «Ямал» приостанавливает перелеты в Горно-Алтайск
© Служба новостей «URA.RU»
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В следующем году выполнение рейсов в Горно-Алтайск приостанавливается
В следующем году выполнение рейсов в Горно-Алтайск приостанавливается Фото:

Авиакомпания «Ямал» анонсировала оптимизацию маршрутной сети в 2025 году по нескольким направлениям. Станет больше перелетов из Салехарда в Москву и обратно. Рейсы в Горно-Алтайск, наоборот, приостанавливаются. Всего из городов округа компания запланировала полеты по 37 направлениям.

По данным авиакомпании «Ямал», в 2025 году увеличится количество перелетов из Салехарда в аэропорт Шереметьево до семи в неделю:

  • «YC-131/132 Салехард — Москва и обратно с тарифами „Гибкий“ и „Стандарт“ будет выполняться каждый понедельник, вторник, четверг и субботу.
  • YC-231/232 Салехард — Москва и обратно с коммерческими тарифами «Легкий» (без багажа), «Гибкий» и «Стандарт» запланированы средам, пятницам и воскресеньям»,  сообщает источник. 

На рейсах доступна программа лояльности «Морошка». Действуют также льготы для многодетных семей и для участников СВО с семьями.

Кроме этого, по данным источника, введенные в июне 2022 года рейсы в Горно-Алтайск из Салехарда и Нового Уренгоя и обратно приостанавливаются. «В следующем году выполнение рейсов в Горно-Алтайск приостанавливается в пользу усиления направлений, которые традиционно популярны», — поясняют в авиакомпании.

В 2025 году из городов ЯНАО запланированы рейсы по 37 направлениям в 11 городов России. Ранее авиакомпания открыла продажу билетов на зимние перелеты на 2025 год и сообщила о зимнем расписании рейсов. 

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Авиакомпания «Ямал» анонсировала оптимизацию маршрутной сети в 2025 году по нескольким направлениям. Станет больше перелетов из Салехарда в Москву и обратно. Рейсы в Горно-Алтайск, наоборот, приостанавливаются. Всего из городов округа компания запланировала полеты по 37 направлениям. По данным авиакомпании «Ямал», в 2025 году увеличится количество перелетов из Салехарда в аэропорт Шереметьево до семи в неделю: На рейсах доступна программа лояльности «Морошка». Действуют также льготы для многодетных семей и для участников СВО с семьями. Кроме этого, по данным источника, введенные в июне 2022 года рейсы в Горно-Алтайск из Салехарда и Нового Уренгоя и обратно приостанавливаются. «В следующем году выполнение рейсов в Горно-Алтайск приостанавливается в пользу усиления направлений, которые традиционно популярны», — поясняют в авиакомпании. В 2025 году из городов ЯНАО запланированы рейсы по 37 направлениям в 11 городов России. Ранее авиакомпания открыла продажу билетов на зимние перелеты на 2025 год и сообщила о зимнем расписании рейсов. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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