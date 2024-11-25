Основатель самой известной в США ЧВК обратился к Байдену из-за «Орешника»

Основатель американской частной военной компании (ЧВК) Blackwater Эрик Принс призвал президента США Джо Байдена воздержаться от провокаций в отношении России. Это заявление он сделал после удара новейшей российской ракетной системой «Орешник» по целям на Украине.
«Дело в том, что русские запустили баллистическую ракету... которую невозможно сбить. Это было напоминание со стороны русских. Мы можем ударить вас ядерным оружием куда угодно. Так что это не та игра, в которую нужно продолжать играть», — передает слова Принса издание Newsweek.
Глава ЧВК также выразил свою озабоченность по поводу решения Байдена разрешить Украине наносить удары по территории России. Он считает это крайне безответственным шагом.
21 ноября российская армия нанесла удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на использование американского и британского дальнобойного оружия. В этот день впервые была использована ракета «Орешник», которая поразила завод «Южмаш» в Днепропетровске.
Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что украинцы обеспокоены данной атакой, передает «Национальная служба новостей». Западные СМИ испытывают противоречивые чувства по поводу нового удара: одни говорят о серьезном страхе, другие рассматривают его как сигнал для снижения напряженности, сообщает «Царьград».
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