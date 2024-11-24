24 ноября 2024

На Челябинскую область обрушатся ночные морозы

© Служба новостей «URA.RU»
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Температурные качели могут превысить 20 градусов Фото:

На Челябинскую область в ночь на 26 ноября придут ночные морозы, когда столбики термометра упадут до -19 градусов. Днем местами обещают до трех градусов тепла, сообщили в Челябинском гидрометеоцентре.

«В ближайшую неделю с 25 ноября по 1 декабря температура воздуха в ночные часы опустится до 8-13 градусов мороза, в низинах до -19. Днем столбики термометров будут колебаться от двух градусов тепла до пяти градусов мороза», — уточнили синоптики.

Метеорологи отметили, что на погоду в Челябинской области повлияет периферия блокирующего континентального антициклона, поэтому в регионе установится малооблачная погода без осадков и сильного ветра. Из-за глубокой температурной инверсии и повышенной влажности высока вероятность появления туманов, изморози и гололеда. В горах вероятен снег.

В целом синоптики фиксируют температурный фон на 0-5 градусов выше среднемноголетних значений. Они объясняют это притоком теплого воздуха с южных морей.

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На Челябинскую область в ночь на 26 ноября придут ночные морозы, когда столбики термометра упадут до -19 градусов. Днем местами обещают до трех градусов тепла, сообщили в Челябинском гидрометеоцентре. «В ближайшую неделю с 25 ноября по 1 декабря температура воздуха в ночные часы опустится до 8-13 градусов мороза, в низинах до -19. Днем столбики термометров будут колебаться от двух градусов тепла до пяти градусов мороза», — уточнили синоптики. Метеорологи отметили, что на погоду в Челябинской области повлияет периферия блокирующего континентального антициклона, поэтому в регионе установится малооблачная погода без осадков и сильного ветра. Из-за глубокой температурной инверсии и повышенной влажности высока вероятность появления туманов, изморози и гололеда. В горах вероятен снег. В целом синоптики фиксируют температурный фон на 0-5 градусов выше среднемноголетних значений. Они объясняют это притоком теплого воздуха с южных морей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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