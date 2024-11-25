Гладков выступил против трат всех средств из бюджета на СВО

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выступил против расходования всех бюджетных средств на нужды СВО. Он предупредил о риске отъезда жителей, если не будет инвестиций в социальную сферу и благоустройство.
«Если будем деньги все тратить на военные нужды, все люди уйдут», — заявил Гладков в эфире телеканала «Россия 24». Он выразил беспокойство о возможном оттоке жителей, если не будет сделано достаточных инвестиций в социальную сферу и инфраструктурное развитие.
Гладков отметил, что власти должны продолжать финансирование школ и детских садов, даже в условиях военных действий. Он также подчеркнул, что зимняя ситуация может оказаться значительно сложнее летней из-за атак и призвал готовиться к возможным трудностям.
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