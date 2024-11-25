Гладков выступил против трат всех средств из бюджета на СВО

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Гладков подчеркнул важность продолжения трат на социальную сферу
Гладков подчеркнул важность продолжения трат на социальную сферу Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выступил против расходования всех бюджетных средств на нужды СВО. Он предупредил о риске отъезда жителей, если не будет инвестиций в социальную сферу и благоустройство.

«Если будем деньги все тратить на военные нужды, все люди уйдут», — заявил Гладков в эфире телеканала «Россия 24». Он выразил беспокойство о возможном оттоке жителей, если не будет сделано достаточных инвестиций в социальную сферу и инфраструктурное развитие.

Гладков отметил, что власти должны продолжать финансирование школ и детских садов, даже в условиях военных действий. Он также подчеркнул, что зимняя ситуация может оказаться значительно сложнее летней из-за атак и призвал готовиться к возможным трудностям.

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выступил против расходования всех бюджетных средств на нужды СВО. Он предупредил о риске отъезда жителей, если не будет инвестиций в социальную сферу и благоустройство. «Если будем деньги все тратить на военные нужды, все люди уйдут», — заявил Гладков в эфире телеканала «Россия 24». Он выразил беспокойство о возможном оттоке жителей, если не будет сделано достаточных инвестиций в социальную сферу и инфраструктурное развитие. Гладков отметил, что власти должны продолжать финансирование школ и детских садов, даже в условиях военных действий. Он также подчеркнул, что зимняя ситуация может оказаться значительно сложнее летней из-за атак и призвал готовиться к возможным трудностям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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