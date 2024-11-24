24 ноября 2024

Сколько денег нужно челябинцам, чтобы взять коттедж в пригороде Краснодара или под Москвой

Коттеджи в Челябинской области в среднем стоят шесть миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Чтобы купить частный подмосковный дом, челябинцам нужно доплатить 14 миллионов рублей
Чтобы купить частный подмосковный дом, челябинцам нужно доплатить 14 миллионов рублей Фото:

Жителям Челябинской области, чтобы переехать в подмосковный коттедж из своего частного дома, придется добавить сумму в размере 14 миллионов рублей. За новый дом в Краснодарском крае, нужно будет доплатить 6 миллионов 132 тысячи рублей, сообщается на сайте о недвижимости.

«Стоимость коттеджа в Челябинской области составляет 6 миллионов 232 тысячи рублей. Жителям региона, чтобы купить частный дом в Краснодарском крае, переехать поближе к морю, нужно будет добавить 6 миллионов 131 тысячу рублей. Для переезда в средний дом под Москвой стоимостью 19 миллионов 322 тысячи рублей, жителям региона придется доплатить 13 миллионов 900 тысяч рублей», — сообщается на сайте «Мир квартир».

Как отметил генеральный директор федерального портала «Мир квартир», переехать в Московскую область или Краснодарский край может житель любого региона России, если он поищет предложение по цене ниже средней, что вполне реально. В Подмосковье, дом, пригодный для постоянного проживания, можно приобрести и по цене от 3-3,5 миллионов рублей, а на черноморском побережье Кавказа — от 2-2,5 миллионов. В среднем же россиянин, желающий переехать в Краснодарский край, доплатит за дом 5 миллионов 91 тысячу рублей.

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Жителям Челябинской области, чтобы переехать в подмосковный коттедж из своего частного дома, придется добавить сумму в размере 14 миллионов рублей. За новый дом в Краснодарском крае, нужно будет доплатить 6 миллионов 132 тысячи рублей, сообщается на сайте о недвижимости. «Стоимость коттеджа в Челябинской области составляет 6 миллионов 232 тысячи рублей. Жителям региона, чтобы купить частный дом в Краснодарском крае, переехать поближе к морю, нужно будет добавить 6 миллионов 131 тысячу рублей. Для переезда в средний дом под Москвой стоимостью 19 миллионов 322 тысячи рублей, жителям региона придется доплатить 13 миллионов 900 тысяч рублей», — сообщается на сайте «Мир квартир». Как отметил генеральный директор федерального портала «Мир квартир», переехать в Московскую область или Краснодарский край может житель любого региона России, если он поищет предложение по цене ниже средней, что вполне реально. В Подмосковье, дом, пригодный для постоянного проживания, можно приобрести и по цене от 3-3,5 миллионов рублей, а на черноморском побережье Кавказа — от 2-2,5 миллионов. В среднем же россиянин, желающий переехать в Краснодарский край, доплатит за дом 5 миллионов 91 тысячу рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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