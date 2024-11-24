24 ноября 2024

В Тюмени изменили схемы автобусных маршрутов

© Служба новостей «URA.RU»
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Изменения произойдут с 30 ноября
Изменения произойдут с 30 ноября Фото:

В Тюмени с 30 ноября новые остановки включат в схемы маршрутов №120, 120к и 53. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Также остановку «ул. Одесская» переименуют в «Центр самбо „Победа“».

«Внесены изменения в схему маршрутов №120, 120к. С 30 ноября в схему движения маршрутов регулярных перевозок №120 „Третий микрорайон — Большое Царево — 3“, № 120к „СК ‚Здоровье‘ — Большое Царево — 3“ включается остановочный пункт „ул. Прировная“ в прямом направлении», — рассказали в мэрии.

Также с конца ноября в схему движения автобуса №53 включат остановки «ул. Надира Сагдеева» в прямом и обратном направлениях. Расписание можно найти в приложении «Тюменский транспорт».

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В Тюмени с 30 ноября новые остановки включат в схемы маршрутов №120, 120к и 53. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Также остановку «ул. Одесская» переименуют в «Центр самбо „Победа“». «Внесены изменения в схему маршрутов №120, 120к. С 30 ноября в схему движения маршрутов регулярных перевозок №120 „Третий микрорайон — Большое Царево — 3“, № 120к „СК ‚Здоровье‘ — Большое Царево — 3“ включается остановочный пункт „ул. Прировная“ в прямом направлении», — рассказали в мэрии. Также с конца ноября в схему движения автобуса №53 включат остановки «ул. Надира Сагдеева» в прямом и обратном направлениях. Расписание можно найти в приложении «Тюменский транспорт».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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