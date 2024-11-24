В Тюмени изменили схемы автобусных маршрутов

В Тюмени с 30 ноября новые остановки включат в схемы маршрутов №120, 120к и 53. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Также остановку «ул. Одесская» переименуют в «Центр самбо „Победа“».
«Внесены изменения в схему маршрутов №120, 120к. С 30 ноября в схему движения маршрутов регулярных перевозок №120 „Третий микрорайон — Большое Царево — 3“, № 120к „СК ‚Здоровье‘ — Большое Царево — 3“ включается остановочный пункт „ул. Прировная“ в прямом направлении», — рассказали в мэрии.
Также с конца ноября в схему движения автобуса №53 включат остановки «ул. Надира Сагдеева» в прямом и обратном направлениях. Расписание можно найти в приложении «Тюменский транспорт».
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