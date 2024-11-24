Депутат-дебошир из ХМАО, попавшийся с наркотиками, добровольно сдаст мандат

Депутат из ХМАО Артем Кукушкин, попавшийся полиции на употреблении наркотиков, добровольно сдаст мандат. Он уже подал заявление в думу Урая. Народный избранник сообщил URA.RU, что не жалеет об уходе из думы, но очень хочет извиниться перед всеми, кому доставил неудобство.
«В первую очередь, перед сотрудниками полиции, которые вели себя адекватно, когда этого не мог сделать я. Я решил сдать мандат, вину свою признаю», — уточнил депутат.
Подробности драки в квартире у его знакомой, в которой пострадали сама хозяйка и его помощник, общественник Алексей Бакшеев, Кукушкин не раскрывает. Уголовное дело о хранении наркотиков пока бесфигурантное, оно в дознании, и до результата экспертизы не будет понятно, привлекут ли депутата по статье УК. Он говорит, что его дети «даже рады, что он не будет представлять интересы жителей, и будет проводить больше времени с семьей», — отметил народный избранник.
Ранее URA.RU писало, что Кукушкин, устроивший драку с помощником, отделался штрафом. Он заплатит 4 тысячи рублей за употребление наркотиков согласно ст. 6.9. КоАП.
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