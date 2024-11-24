На месте дежурят две машины реанимации
В Челябинске 25 ноября водитель вылетел на островок для пешеходов на пересечении улиц Чичерина и Братьев Кашириных и снег толпу людей. Кадры ДТП попали на видео камеры наружного наблюдения.
Судя по кадрам, водитель на скорости въехал в толпу людей, снес их и уехал с места аварии. ДТП произошло 25 ноября около 14:45. На месте две машины реанимации. В числе пострадавших — мама с коляской. В Госавтоинспекции Челябинска обещали уточнить информацию о ДТП.
На месте аварии работают две машины реанимации
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