24 ноября 2024

Водитель въехал в людей на пешеходном переходе в Челябинске. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Соликамск, происшествие на скру_3. Пермь, реанимобиль, реанимация, медицинская помощь, скорая
На месте дежурят две машины реанимации Фото:

В Челябинске 25 ноября водитель вылетел на островок для пешеходов на пересечении улиц Чичерина и Братьев Кашириных и снег толпу людей. Кадры ДТП попали на видео камеры наружного наблюдения.

Судя по кадрам, водитель на скорости въехал в толпу людей, снес их и уехал с места аварии. ДТП произошло 25 ноября около 14:45. На месте две машины реанимации. В числе пострадавших — мама с коляской. В Госавтоинспекции Челябинска обещали уточнить информацию о ДТП.

На месте аварии работают две машины реанимации
На месте аварии работают две машины реанимации

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В Челябинске 25 ноября водитель вылетел на островок для пешеходов на пересечении улиц Чичерина и Братьев Кашириных и снег толпу людей. Кадры ДТП попали на видео камеры наружного наблюдения. Судя по кадрам, водитель на скорости въехал в толпу людей, снес их и уехал с места аварии. ДТП произошло 25 ноября около 14:45. На месте две машины реанимации. В числе пострадавших — мама с коляской. В Госавтоинспекции Челябинска обещали уточнить информацию о ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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