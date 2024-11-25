РЕН ТВ: на «теневого короля Сочи» Татуляна завели дело за создание ОПГ

Против бизнесмена Рубена Татуляна, известного как «теневой король Сочи», возбуждено уголовное дело по обвинению в создании ОПГ. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
«Новое уголовное дело об организации преступного сообщества возбудили против „теневого короля Сочи“ Рубена Татуляна», — передает телеканал в своем telegram-канале. По предварительной информации, инцидент может быть связан с финансовыми нарушениями во время строительства торговых центров, жилых зданий и гостиниц.
Предполагается, что Татулян находится за пределами страны, отмечает РЕН ТВ. Он также является фигурантом другого уголовного дела и разыскивается сотрудниками правоохранительных органов.
Ранее в МВД РФ сообщили, что Татулян был объявлен в федеральный розыск. Конкретные обвинения, выдвинутые против него, в документах не указаны. Отмечается, что у Татуляна есть дипломатический паспорт, передает RT.
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