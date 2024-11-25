РЕН ТВ: на «теневого короля Сочи» Татуляна завели дело за создание ОПГ

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Татулян также обвиняется в финансовых нарушениях во время строительства
Татулян также обвиняется в финансовых нарушениях во время строительства Фото:

Против бизнесмена Рубена Татуляна, известного как «теневой король Сочи», возбуждено уголовное дело по обвинению в создании ОПГ. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

«Новое уголовное дело об организации преступного сообщества возбудили против „теневого короля Сочи“ Рубена Татуляна», — передает телеканал в своем telegram-канале. По предварительной информации, инцидент может быть связан с финансовыми нарушениями во время строительства торговых центров, жилых зданий и гостиниц.

Предполагается, что Татулян находится за пределами страны, отмечает РЕН ТВ. Он также является фигурантом другого уголовного дела и разыскивается сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее в МВД РФ сообщили, что Татулян был объявлен в федеральный розыск. Конкретные обвинения, выдвинутые против него, в документах не указаны. Отмечается, что у Татуляна есть дипломатический паспорт, передает RT.

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Против бизнесмена Рубена Татуляна, известного как «теневой король Сочи», возбуждено уголовное дело по обвинению в создании ОПГ. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ. «Новое уголовное дело об организации преступного сообщества возбудили против „теневого короля Сочи“ Рубена Татуляна», — передает телеканал в своем telegram-канале. По предварительной информации, инцидент может быть связан с финансовыми нарушениями во время строительства торговых центров, жилых зданий и гостиниц. Предполагается, что Татулян находится за пределами страны, отмечает РЕН ТВ. Он также является фигурантом другого уголовного дела и разыскивается сотрудниками правоохранительных органов. Ранее в МВД РФ сообщили, что Татулян был объявлен в федеральный розыск. Конкретные обвинения, выдвинутые против него, в документах не указаны. Отмечается, что у Татуляна есть дипломатический паспорт, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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