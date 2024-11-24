24 ноября 2024

Utair заключил контракт со службой медицины катастроф из ХМАО

Вертолеты Utair будут перевозить пациентов и медгрузы в ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Вертолеты Utair будут спасать пострадавших в ХМАО
Вертолеты Utair будут спасать пострадавших в ХМАО Фото:

Компания «Ютэйр-Вертолетные Услуги» (входит в состав Utair) заключила контракт с Центром медицины катастроф на выполнение авиационных работ для оказания медицинской помощи на территории региона. Итоговая сумма контракта составила 145,42 млн рублей.

«КУ ХМАО — Югры „Центр медицины катастроф“ заключило контракт с АО „ЮТэйр-Вертолетные услуги“ на выполнение авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на территории РФ. Цена контракта — 145 420 000 рублей», — указано в документах.

Договор включает доставку пациентов и медицинских грузов, а также эвакуацию пострадавших вертолетами. «Исполнитель обязан круглосуточно обеспечивать готовность воздушного судна к вылету в течение 30 минут в теплое время года и 60 минут в холодное», — указано в техническом задании контракта.

Согласно условиям соглашения, вертолеты будут базироваться в Ханты-Мансийске с возможностью временного размещения в других ключевых точках региона, таких как Сургут, Нижневартовск, Нягань и Березово. Контракт начнет действовать с 1 января 2025 года и рассчитан на 12 месяцев.

Агентство URA.RU направило запросы в «ЮТэйр-Вертолетные Услуги» и Центр медицины катастроф. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.

Ранее URA.RU писало, что компания «Ютэйр-Вертолетные услуги»» возит детей из семей коренных малочисленных народов ХМАО в школу. В течение года ребята добираются на вертолетах домой на каникулы, а после их завершения — снова летят на учебу.

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Компания «Ютэйр-Вертолетные Услуги» (входит в состав Utair) заключила контракт с Центром медицины катастроф на выполнение авиационных работ для оказания медицинской помощи на территории региона. Итоговая сумма контракта составила 145,42 млн рублей. «КУ ХМАО — Югры „Центр медицины катастроф“ заключило контракт с АО „ЮТэйр-Вертолетные услуги“ на выполнение авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на территории РФ. Цена контракта — 145 420 000 рублей», — указано в документах. Договор включает доставку пациентов и медицинских грузов, а также эвакуацию пострадавших вертолетами. «Исполнитель обязан круглосуточно обеспечивать готовность воздушного судна к вылету в течение 30 минут в теплое время года и 60 минут в холодное», — указано в техническом задании контракта. Согласно условиям соглашения, вертолеты будут базироваться в Ханты-Мансийске с возможностью временного размещения в других ключевых точках региона, таких как Сургут, Нижневартовск, Нягань и Березово. Контракт начнет действовать с 1 января 2025 года и рассчитан на 12 месяцев. Агентство URA.RU направило запросы в «ЮТэйр-Вертолетные Услуги» и Центр медицины катастроф. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что компания «Ютэйр-Вертолетные услуги»» возит детей из семей коренных малочисленных народов ХМАО в школу. В течение года ребята добираются на вертолетах домой на каникулы, а после их завершения — снова летят на учебу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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