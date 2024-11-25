Текслер возмутился ДТП с участием BMW, сбившего толпу пешеходов в Челябинске

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Водитель премиальной иномарки даже не пытался затормозить Фото:
новость из сюжета
BMW Х6 врезался в толпу на перекрестке в Челябинске

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер возмутился тем, что BMW Х6, сбивший пятерых пешеходов на перекрестке улиц Братьев Кашириных и Чичерина в Челябинске, попытался скрыться с места ДТП. Об этом Текслер 25 ноября написал в своем telegram-канале.

«Вопиющее происшествие на Северо-Западе Челябинска. Машина въехала в группу пешеходов на перекрестке. Водитель даже не пытался тормозить, скрылся с места аварии. Его уже задержали, по предварительной информации виновник аварии пьян», — сообщил Текслер.

Губернатор подчеркнул, что по факту инцидента будет возбуждено уголовное дело. Текслер убежден, что «автолюбитель» получит самую жесткую правовую оценку своих неадекватных действий и будет наказан по всей строгости закона.

По информации областного минздрава, в ДТП пострадали пять человек, в том числе, одиннадцатимесячный малыш. Все госпитализированы. Предварительно, один из пострадавших взрослых находится в тяжелом состоянии.

«Обязательно окажем всю необходимую помощь. Держу инцидент на личном контроле», — подчеркнул Текслер.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер возмутился тем, что BMW Х6, сбивший пятерых пешеходов на перекрестке улиц Братьев Кашириных и Чичерина в Челябинске, попытался скрыться с места ДТП. Об этом Текслер 25 ноября написал в своем telegram-канале. «Вопиющее происшествие на Северо-Западе Челябинска. Машина въехала в группу пешеходов на перекрестке. Водитель даже не пытался тормозить, скрылся с места аварии. Его уже задержали, по предварительной информации виновник аварии пьян», — сообщил Текслер. Губернатор подчеркнул, что по факту инцидента будет возбуждено уголовное дело. Текслер убежден, что «автолюбитель» получит самую жесткую правовую оценку своих неадекватных действий и будет наказан по всей строгости закона. По информации областного минздрава, в ДТП пострадали пять человек, в том числе, одиннадцатимесячный малыш. Все госпитализированы. Предварительно, один из пострадавших взрослых находится в тяжелом состоянии. «Обязательно окажем всю необходимую помощь. Держу инцидент на личном контроле», — подчеркнул Текслер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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