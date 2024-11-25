Текслер возмутился ДТП с участием BMW, сбившего толпу пешеходов в Челябинске

Водитель премиальной иномарки даже не пытался затормозить Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета BMW Х6 врезался в толпу на перекрестке в Челябинске

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер возмутился тем, что BMW Х6, сбивший пятерых пешеходов на перекрестке улиц Братьев Кашириных и Чичерина в Челябинске, попытался скрыться с места ДТП. Об этом Текслер 25 ноября написал в своем telegram-канале.

«Вопиющее происшествие на Северо-Западе Челябинска. Машина въехала в группу пешеходов на перекрестке. Водитель даже не пытался тормозить, скрылся с места аварии. Его уже задержали, по предварительной информации виновник аварии пьян», — сообщил Текслер.

Губернатор подчеркнул, что по факту инцидента будет возбуждено уголовное дело. Текслер убежден, что «автолюбитель» получит самую жесткую правовую оценку своих неадекватных действий и будет наказан по всей строгости закона.

По информации областного минздрава, в ДТП пострадали пять человек, в том числе, одиннадцатимесячный малыш. Все госпитализированы. Предварительно, один из пострадавших взрослых находится в тяжелом состоянии.

«Обязательно окажем всю необходимую помощь. Держу инцидент на личном контроле», — подчеркнул Текслер.