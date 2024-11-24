Курганцы успели поиграть в скандальную часть игры Stalker, пока ее не запретили

Выход новой части игровой серии Stalker вызвал у курганцев не только интерес, но и опасения. Игра рискует быть запрещенной по всей России, однако пока ограничений Роскомнадзор не вводил. Курганские игроки поделились с URA.RU своими впечатлениями и опытом от первого прохождения.
«Прежде всего нужно понимать, что на выходе большинство игр сталкиваются с проблемами в оптимизации. Может быть маленькое число кадров, игровые скрипты могут работать неправильно, а механики могут не реализовываться должным образом. Но общее впечатление от Stalker все равно есть», — делится с URA.RU игрок.
Первый взгляд на новую игру
Релиз игры состоялся 20 ноября 2024 года. Из-за политических конфликтов разработчики приняли решение, что в игре будет только две озвучки: английская и украинская. При этом, есть возможность поставить русский субтитры, поэтому игроки из России все еще имеют возможность в нее проиграть. Большинство механик (стрельба, собирательство предметов, диалоги) работают исправно уже на старте. Хотя насчет стрельбы много споров: некоторые смогли наловчиться к тому, что оружие постоянно дергает из стороны в сторону, но часть игроков все-таки остается недовольной. Персонажи, в том числе и NPC (неигровые персонажи) не выглядят несуразно. Один из игроков пояснил URA.RU, что не заметил проблем при их движении.
Сюжетная составляющая
«Не все остаются довольны сюжетом игры. Он местами затянут, дополнительные квесты мешают, хоть и заметно их влияние на основной сюжет. Они не берутся из неоткуда, но экспозиция персонажей оставляет желать лучшего», — делится игрок. Геймеры отмечают, что в самом начале проникнуться игрой не удается, ее часто называют средней. Игроки надеются, что в последующих патчах (файлы оптимизации от разработчиков) процесс будет ощущаться лучше, а сам сюжет будет продвигаться лучше. По информации из открытых источников, завязкой служит катастрофа на Чернобыльской АЭС. Для понимания, другие игры серии Stalker строятся на этом же историческом событии. В этой игре вторая катастрофа, в результате которой физические, химические и биологические процессы на данной территории изменились, появилось множество аномалий, артефактов и существ-мутантов. В то же время ценные артефакты привлекли в так называемую «Зону» многих людей, называющих себя сталкерами. Главный герой по прозвищу Скиф раньше торговал артефактами, найденными в «Зоне», пока один из них не разрушил его дом.
«Культовые части серии Stalker: „Тень Чернобыля“, „Зов Припяти“ и „Чистое небо“ все еще нравится многим игрокам. Ознакомиться с игрой можно, чтобы понимать, как продвигается сюжет франшизы. Но ожидания все-таки стоит занизить», — резюмируют игроки.
Проблемы с законом и возможный запрет
Среди фанатов игры от украинских разработчиков есть и жители России. Политическая ситуация во многом мешает и даже пугает отечественных игроков. В сети были жаркие споры о том, какая ответственность ждет россиян за скачивание игры. Ответ, который можно дать сейчас: никакая.
Доцент департамента международного и публичного права Финансового университета при правительстве Игорь Семеновский высказывался изданию DailyStorm об игре так: «Если разработчиками/владельцами игры будет напрямую или косвенно заявлено, что средства от продажи игры, от пользования ее платными услугами будут направлены на нужды ВСУ и украинских террористических и экстремистских организаций, то у правоохранительных органов будут основания для применения одной или нескольких приведенных статей».
На данный момент официального запрета игры от властей РФ не было. В Роскомнадзоре сообщали, что ограничений для Stalker 2 не будет, пока не будет соответствующего решения суда. Заместитель председателя комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин допустил возможность запрета шутера в России после его релиза. Он объяснил, что в содержании игры могут быть выявлены элементы, свидетельствующие об экстремизме, апологии терроризма или подстрекательстве к межнациональной вражде.
Редакция URA.RU рассказывает только про опыт, который получили игроки во время прохождения игры Stalker: Heart of Chernobyl и не поддерживает мнения разработчиков GSC Game World.
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