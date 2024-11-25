Тяжелый смог вызывает бесплодие у жителей Красноярского края

Воздух в Красноярском крае считается одним из самых загрязненных в России. Такая экология приводит к массовому бесплодию. Об этом в разговоре с корреспондентом URA.RU заявил депутат Красноярского городского совета Вячеслав Дюков.
«Красноярский край в числе самых загрязненных регионов России, что привело к массовому бесплодию жителей. Воздух загрязнен из-за выбросов алюминиевого завода, огромного количества машин, печного отопления и других производств», — сообщил парламентарий.
По данным Роспотребнадзора, с началом отопительного сезона в одном из городов края — Минусинске — уровень концентрации вредных примесей в воздухе превышает норму в три раза. В воздух выбрасывается огромное количество золы, оксида и диоксида азота, диоксида серы, оксида углерода, бензапирена — это вещество вызывает мутации эмбриона и его гибель.
По данным краевого министерства здравоохранения, в 2024 году рождаемость в Красноярском крае упала на 4,5%. Ежегодно к специалистам за помощью обращаются более 2500 пар, рассказал URA.RU заместитель главного врача краевой красноярской межрайонной клинической больницы №4 Тимур Шагеев. При этом полностью излечиться удается лишь 25%, остальным приходится прибегать к ЭКО.
Отсутствие ветра и расположение городов в низинах усугубляют экологическую ситуацию в регионе. Незамерзающая зимой река Енисей работает как естественный транспорт для канцерогенов в легкие людей. Об этом сообщил Сопредседатель, Член Федерального совета, исполнительный директор открытой экологической платформы «Российские Зелёные» Сергей Шахматов.
«В Минусинске зимой можно повесить топор в воздух и спутать день с ночью из-за густого черного смога. Этим и дышат жители, отсюда и соответствующий уровень онкологии и других заболеваний, которые влияют на репродуктивную функцию», — пояснил эколог.
Города края попали в федеральный проект «Чистый воздух». Итогом стало уменьшение количества выбрасываемых вредных веществ промышленности, однако это не решило проблему кардинально. Главной причиной вредного смога остается печное отопление. Шахматов считает, что в регионе необходимо его полностью заменить на более экологичное — газовое или электрическое.
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