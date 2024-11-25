В Тюмени 90 грамм икры продают больше, чем за 1000 рублей

Икра в Тюмени по сравнению с прошлым годом подорожала на 20%
В тюменских магазинах стоимость 90-граммовой баночки икры доходит до 1 099 рублей. За такую стоимость продают деликатес из лосося. Корреспондент агентства прогулялся по местным магазинам и узнал, сколько стоит главный новогодний продукт.
«Икра лососевая, 90 грамм. Стоимость: 1 099 рублей», — за такую стоимость продают икру в одном из местных супермаркетов.
За такую цену продают икру в "одном из магазинов
Минимальная стоимость баночки икры аналогичного вида в том же объеме в Тюмени составляет 649 рублей. По данным продавцом, по сравнению с прошлым годом, цена на икру увеличилась на 20%.
Минимальная стоимость банки икры
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