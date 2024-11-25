В Тюмени 90 грамм икры продают больше, чем за 1000 рублей

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Икра в Тюмени по сравнению с прошлым годом подорожала на 20%
Икра в Тюмени по сравнению с прошлым годом подорожала на 20% Фото:

В тюменских магазинах стоимость 90-граммовой баночки икры доходит до 1 099 рублей. За такую стоимость продают деликатес из лосося. Корреспондент агентства прогулялся по местным магазинам и узнал, сколько стоит главный новогодний продукт.

«Икра лососевая, 90 грамм. Стоимость: 1 099 рублей», — за такую стоимость продают икру в одном из местных супермаркетов. 

За такую цену продают икру в "одном из магазинов
За такую цену продают икру в "одном из магазинов
Фото:

Минимальная стоимость баночки икры аналогичного вида в том же объеме в Тюмени составляет 649 рублей. По данным продавцом, по сравнению с прошлым годом, цена на икру увеличилась на 20%.

Минимальная стоимость банки икры
Минимальная стоимость банки икры
Фото:

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В тюменских магазинах стоимость 90-граммовой баночки икры доходит до 1 099 рублей. За такую стоимость продают деликатес из лосося. Корреспондент агентства прогулялся по местным магазинам и узнал, сколько стоит главный новогодний продукт. «Икра лососевая, 90 грамм. Стоимость: 1 099 рублей», — за такую стоимость продают икру в одном из местных супермаркетов.  Минимальная стоимость баночки икры аналогичного вида в том же объеме в Тюмени составляет 649 рублей. По данным продавцом, по сравнению с прошлым годом, цена на икру увеличилась на 20%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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