Эндокринолог раскрыл простой способ держать вес под контролем в холодное время года

Для минимизации колебаний веса в осенне-зимний сезон нужно увеличить потребление овощей и белка, не пропускать приемы пищи и уделять время физической активности. Об этом URA.RU рассказала врач-эндокринолог, диетолог медицинской компании «СберЗдоровье» Елена Чуракина.
«Чтобы свести к минимуму изменения веса в осенне-зимний период, следует придерживаться следующих мер. Рекомендовано увеличить потребление овощей <...>. Кроме того, важно употреблять пищу, богатую белком, допустим, яйца, творог, мясо, птицу, рыбу...» — рассказала Чуракина URA.RU.
Врач также посоветовала не пропускать приемы пищи, чтобы избежать переедания, а также соблюдать питьевой режим. Эндокринолог рекомендует заниматься физической активностью 3-4 раза в неделю на протяжении примерно 50 минут. Также важно соблюдать режим работы и отдыха. и спать не менее семи часов, чтобы нормализовать уровень мелатонина.
Ранее нутрициолог Лариса Габдулхакова рассказала, что переедание может привести к избыточной нагрузке на желудочно-кишечный тракт, а также вызывать изжогу и вздутие живота. По словам врача, для взрослого человека оптимальный объем одной порции должен составлять от 300 до 400 миллилитров. За день рекомендуется совершать от двух до четырех приемов пищи, исключая перекусы, передает RT.
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