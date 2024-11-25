Пермяки обнаружили зимние грибы во дворе. Фото

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В Перми в конце ноября появились грибы
В Перми в конце ноября появились грибы Фото:

Пермяки нашли в городе съедобный гриб в конце ноября. Фотографию находки они опубликовали в группе «Типичная Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«Конец ноября. В Перми во дворе дома по улице Леонова, 49 выросли грибы», — говорится в посте. Один из комментаторов предположил, что на фото запечатлен опенок зимний.

По информации из «Большой российской энциклопедии», опенок зимний растет в сентябре — ноябре, в южных регионах и в декабре. Обычно гриб можно обнаружить на осинах, тополях и ивах. В Европе его культивируют.

Ранее URA.RU рассказывало, что житель Перми Дмитрий Агеев нашел в лесу гриб, который вырос на грибе. Фотографией своей находки пермяк поделился в сообществе «Грибы Пермского края» в соцсети «ВКонтакте».

Грибы обнаружили во дворе в микрорайоне Авиагородок
Грибы обнаружили во дворе в микрорайоне Авиагородок
Фото:
Опенок зимний вырос на пне
Опенок зимний вырос на пне
Фото:

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Пермяки нашли в городе съедобный гриб в конце ноября. Фотографию находки они опубликовали в группе «Типичная Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Конец ноября. В Перми во дворе дома по улице Леонова, 49 выросли грибы», — говорится в посте. Один из комментаторов предположил, что на фото запечатлен опенок зимний. По информации из «Большой российской энциклопедии», опенок зимний растет в сентябре — ноябре, в южных регионах и в декабре. Обычно гриб можно обнаружить на осинах, тополях и ивах. В Европе его культивируют. Ранее URA.RU рассказывало, что житель Перми Дмитрий Агеев нашел в лесу гриб, который вырос на грибе. Фотографией своей находки пермяк поделился в сообществе «Грибы Пермского края» в соцсети «ВКонтакте».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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