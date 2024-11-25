Пермяки нашли в городе съедобный гриб в конце ноября. Фотографию находки они опубликовали в группе «Типичная Пермь» в соцсети «ВКонтакте».
«Конец ноября. В Перми во дворе дома по улице Леонова, 49 выросли грибы», — говорится в посте. Один из комментаторов предположил, что на фото запечатлен опенок зимний.
По информации из «Большой российской энциклопедии», опенок зимний растет в сентябре — ноябре, в южных регионах и в декабре. Обычно гриб можно обнаружить на осинах, тополях и ивах. В Европе его культивируют.
Ранее URA.RU рассказывало, что житель Перми Дмитрий Агеев нашел в лесу гриб, который вырос на грибе. Фотографией своей находки пермяк поделился в сообществе «Грибы Пермского края» в соцсети «ВКонтакте».
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