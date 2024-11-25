В Перми закончено расследование убийства следователя Середкина

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Алексей Головин ранее признал вину в убийстве
Алексей Головин ранее признал вину в убийстве Фото:
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Пермского следователя зарубили топором в его доме

Расследование уголовного дела об убийстве начальника следственного отдела по Свердловскому району Перми СУ СК по Пермскому краю Евгения Середкина завершено. В ближайшее время начнется судебный процесс.

«Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве руководителя следственного отдела по Свердловскому району СУ СКР по Пермскому краю Евгения Середкина», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источники. Дело расследовали за два месяца.

Как ранее рассказывало URA.RU, тело Евгения Середкина обнаружили 10 сентября. Подозреваемого Алексея Головина задержали. Он полностью признал свою вину. 

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Расследование уголовного дела об убийстве начальника следственного отдела по Свердловскому району Перми СУ СК по Пермскому краю Евгения Середкина завершено. В ближайшее время начнется судебный процесс. «Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве руководителя следственного отдела по Свердловскому району СУ СКР по Пермскому краю Евгения Середкина», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источники. Дело расследовали за два месяца. Как ранее рассказывало URA.RU, тело Евгения Середкина обнаружили 10 сентября. Подозреваемого Алексея Головина задержали. Он полностью признал свою вину. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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