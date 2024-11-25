Российские хакеры KillMilk, Crok и Beregini нашли на территории Украины самый большой лагерь иностранных наемников ВСУ. Доступ к информации был получен после взлома персонального компьютера одного из испанских бойцов Хулио. Об этом сообщает Mash.
«Отдельный блок архива наёмника — фотки с оружием, флагом либертарианцев, видосы из располаг с сослуживцами, полунюдсы от своего дружка, который сейчас находится на Харьковском направлении, а также детское и гей-порно (ЛГБТ-сообщество признано экстремистским и запрещено на территории РФ — прим. URA.RU)», — передает Mash в своем telegram-канале. Там добавили, что доступ к ноутбуку наемника Хулио получили хакеры KillMilk, Crok и Beregini.
База иностранных наемников размещена на территории города Яворов Львовской области, отметил Mash. Место временного размещения Хулио находится вблизи населенного пункта Вербляны, недалеко от Яворовского полигона, где размещена военная база НАТО. Также в районе находится промышленный комплекс компании RHMG, центр подготовки и обучения летчиков F-16.
Ранее очевидец сообщил агентству РИА Новости, что украинские военные вместе с польскими наемниками осуществляли расстрел мирного населения в Селидово. По его словам, за два дня до появления российских вооруженных сил, ВСУ проникали в жилые помещения, где уничтожали семьи, включая детей, а также пенсионеров и женщин, передает RT.
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