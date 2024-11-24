О свободе слова, сатанистах и параллельной реальности Запада: золотой фонд цитат нового главы политблока ХМАО

Новый первый заместитель губернатора ХМАО Павел Тараканов известен хлесткими высказываниями на темы международной политики, специальной военной операции и западных санкций в отношении Российской Федерации. Он завел telegram-канал в марте 2022 года, после начала СВО, еще будучи сенатором Совета Федерации. Журналисты URA.RU собрали самые яркие и патриотичные цитаты нового куратора югорского внутрипола.
О параллельной реальности, в которой живет Запад
«Сознание людей во многом определяется информационной средой, в которой человек находится. Противостоять давлению информации крайне сложно, для этого нужны альтернативные источники информации и житейская мудрость. Именно поэтому на Западе в первую очередь начали войну против RT и отключили российские СМИ. Теперь им значительно проще формировать альтернативную реальность для своих жителей. Машина информационного зомбирования работает на полную катушку».
Об аресте Павла Дурова
«Гвоздь в крышку гроба свободы слова — Павел Дуров. Чтобы всем стало понятно: свободы слова на Западе нет. Да и не было никогда. Был создан миф о свободе слова. Иллюзия. И даже его добили».
О сатанистах на Олимпиаде
«Олимпийский принцип „Спорт вне политики“ был принесен в жертву и похоронен Западом уже давно. Теперь очередь базовых Христианских ценностей. Хоронят, радостно беснуясь, сатанисты. Сразу вспоминается судьба Содома и Гоморры, которых Господь стер с лица земли огненным дождем».
О первой годовщине СВО
«Это был Год Истины. Когда все стало ясно. Кто есть кто в мире и в жизни. Когда коллективный Запад сбросил лицемерную маску и показал своё истинное лицо, неонацистскую суть, реальные ценности и намерения. Когда мы узнали кто враг — а кто друг, кто патриот и защитник Родины — а кто предатель, кто герой — а кто трус. Всё вскрылось».
О конфликте Израиля и Палестины
«Я не являюсь сторонником теорий заговоров, но меня не оставляет ощущение, что на текущий момент конфликт развивается по зловещему сценарию».
О санкциях
В практическом для нас смысле это вряд ли как-то повлияет на нашу экономику, так как все возможные санкции уже введены, однако ещё больше углубит пропасть в отношениях между нашими странами, а в итоге подтолкнет мир к новому полицентричному мировому порядку. Ведь передоговариваться, в конце концов, придется глобально, на приемлемых и выгодных для нас условиях.
О новой элите, которой не место на Западе
«С трудом отказываясь от годами сложившихся стереотипов мышления, большая часть элиты стала понимать, что свои капиталы нужно вкладывать в Россию! Ибо там, на Западе, они все равно останутся иностранцами, людьми второго сорта. Поэтому нужно развивать Родину. И чтобы детям и внукам было хорошо здесь, нужно здесь вкладывать в заводы, фабрики, университеты, больницы, школы. Нормальной моделью поведения элиты должен стать простой девиз: Все в дом, все в страну!»
Продолжит ли Тараканов вести свои соцсети именно в таком ключе, пока сложно сказать. Собеседник агентства в окружном правительстве отмечает, что telegram-канал прежде был ориентирован не на аудиторию конкретного региона, а там освещались федеральные темы, посколько Тараканов являлся членом Совета Федерации РФ. Адрес канала, кстати, пока остается прежним — @SenatorPavelTarakanov. Его коллега, югорский замгубернатора Эдуард Исаков, тоже долгое время после ухода из Совфеда сохранял в адресной строке отсылку на СФ, но затем локализовал telegram-канал.
Ранее URA.RU рассказывало подробности о новом первом заместителе губернатора. Он был депутатом Госдумы, работал с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым, а должность сенатора Совфеда уступил экс-полпреду УрФО Владимиру Якушеву.
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