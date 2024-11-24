Пост первого вице-губернатора ХМАО по политике, остававшийся вакантным с 12 октября, занял бывший замглавы Тюменской области Павел Тараканов. Инсайд URA.RU о том, что именно он возглавит югорский политблок после ухода бывшего главного идеолога Алексея Шипилова, подтвердился. Журналисты собрали подробности о новом первом заместителе губернатора, его карьере в Госдуме и Совфеде, работе с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым и Владимиром Якушевым в его бытность губернатором Тюменской области.
Образование и личная жизнь
Новому куратору югорского внутрипола 42 года. Павел Владимирович Тараканов родился в Кишиневе 21 июня 1982 года. В 1998 году он поступил в МГТУ имени Баумана, но позже перевелся в Чеченский государственный университет имени в Грозном, который закончил в 2003 году по специальности «радиотехник». После этого Тараканов вернулся в МГТУ, получил степень кандидата политических наук и защитил диссертацию на тему «Роль и место молодежных организаций в политической системе современного российского общества». Тараканов женат, у него двое детей.
«Идущие вместе» и карьера помощника Кадырова
Старт политической карьеры будущего первого замгубернатора ХМАО произошел в Грозном. В 2002 году он стал председателем правления Чеченского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Идущие вместе». С 2006 года работал в администрации Чеченской республики помощником Рамзана Кадырова (когда тот был председателем регионального правительства, а затем получил пост президента, когда экс-глава республики Али Алханов ушел в отставку). В 2006-м Тараканов получил награду «За заслуги перед Чеченской Республикой».
Депутат Госдумы от ЛДПР
В декабре 2007 года Тараканов проходит в Госдуму в составе федерального списка кандидатов, выдвинутых ЛДПР. Он был избран председателем комитета ГД по делам молодежи. С 2005 по 2007 годы возглавлял движение «Идущие вместе», сменив на посту главы организации ее основателя Василия Якеменко. В кругах политэлит муссировались слухи о том, что Тараканова мог лоббировать Владислав Сурков, в те годы занимавший пост замглавы администрации президента РФ.
Замгубернатора Тюменской области и работа в Совфеде
В 2012 году занимавший тогда должность губернатора Тюменской области Владимир Якушев назначил 29-летнего Тараканова своим заместителем, ответственным за представительство Тюменской области. В этой должности Тараканов проработал до 2018 года. В июне вступил в «Единую Россию». А затем получил назначение в Совет Федерации РФ, где стал сенатором от исполнительной власти Тюменской области, проработав в должности члена комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам шесть лет. В июле 2023 года Тараканов при поддержке Моора пролонгировал полномочия сенатора еще на пять лет, но затем на Урале началась ротация в полпредстве.
Сенатор Тараканов 25 сентября 2024 года уступил свой пост в Совфеде экс-полпреду УрФО Владимиру Якушеву, когда тот стал исполняющим обязанности секретаря генсовета «Единой России». В беседе с URA.RU Тараканов отмечал, что для него почетно сложить обязанности сенатора в пользу Якушева. С началом СВО попал под санкциями Евросоюза из-за ратификации 22 февраля 2022 года решения о сотрудничестве между Россией, ДНР и ЛНР.
Возвращение на пост зама по представительству
После этого Тараканов перешел в правительство Тюменской области, однако остается в Москве. Губернатор Александр Моор назначил его заместителем, ответственным за представительство, отправив в отставку Эдуарда Бакиева.
Вакансия главного идеолога ХМАО
Назначение в Югру Тараканов получил после обновления кабмина губернатором ХМАО Русланом Кухаруком. В новый состав правительства не вошел первый заместитель по политике Алексей Шипилов — по официальной версии, ушел в отставку по собственному желанию. Должность главного идеолога Югры оказалась вакантной, и в политическом истеблишменте начали муссироваться слухи о том, кто может ее занять. Источники высказывали разные предположения.
В списке кандидатов были и политический замгубернатора Свердловской области Олег Чемезов, и экс-глава внупола Тюменской области Сергей Сарычев, лидер ЛДПР в УрФО Владимир Сысоев и его однопартиец, депутат Госдумы Евгений Марков, и даже соратник мэра Москвы Сергея Собянина — экс-депутат думы ХМАО и выходец из Нефтеюганска Сергей Дегтярь. Затем источники URA.RU сообщили, что этот пост прочат Тараканову, после чего появилась информация, что его согласовали в администрации президента.
Переезд в Югру
Тараканов подал в отставку с поста замгубернатора Тюменской области, ответственного за представительство, в пятницу, 22 ноября. В воскресенье 24 ноября он уже был замечен на статусном мероприятии в Ханты-Мансийске — вместе с губернатором Кухаруком и будущими коллегами из правительства болел за россиян на чемпионате мира по ММА.
Тараканов стал официальным куратором трех департаментов: внутренней политики, молодежной политики и региональной безопасности. Кроме того, он будет отвечать за идеологию, взаимодействие с общественными объединениями (в том числе и по нацвопросам) и выборы. Ожидается, что он займет и пост в президиуме регионального политсовета «Единой России» — на итоговой конференции лидер югорских партийцев Борис Хохряков отметил, что в списке членов президиума сохранилась одна вакансия.
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