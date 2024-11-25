В Кургане пенсионер МВД проиграл спор о льготном стаже за службу в спецназе

Бывший подполковник милиции из Кургана подал иск к УМВД региона. В суде он требовал от управления признать в качестве льготного периода службу в спецназе в Шестом отделе в начале 90-х годов прошлого века. Об этом URA.RU рассказали источники из числа бывших силовиков.
«Бывший боец взвода спецназа просил пересчитать службу в Шестом отделе в качестве льготного периода. Спорный период составлял около 3,5 года», — сообщили источники. Суд мужчине отказал.
Данные нашли подтверждение в судебных материалах. Пенсионер МВД рассчитывал на прибавку к пенсии. Мужчина в иске указывал, что проходил службу в отдельном батальоне ППС в составе взвода спецназа, прикомандированного к Шестому отделу по борьбе с организованной преступностью. Бывший силовик считал, что период службы в спецназе был связан с повышенной опасностью для жизни и здоровья. Поэтому он полагал, что, как и другим подразделениям специального назначения ОВД, пенсию следует рассчитывать по льготному стажу из расчета месяц за полтора.
УМВД предоставило в суд ответ о том, что положение о Шестом отделе и его штатном расписании в архивный центр управления не поступало. Имеющиеся документы указывали на то, что сотрудник являлся милиционером в составе отдельного батальона ППС. Никаких бумаг о включении его взвода в состав обособленного подразделения не имелось. На основании этого суд пришел к выводу, что отдельный батальон ППС милиции, в составе которого истец проходил службу в спорный период, не являлся подразделением специального назначения органов внутренних дел. Он относился к милиции общественной безопасности. В иске было отказано.
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