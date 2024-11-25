Президент Федерации лыжных гонок РФ рассказала, в чем не согласна с Путиным

Вяльбе заявила, что не согласна с Путиным по поводу международных соревнований
© Служба новостей «URA.RU»
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Вяльбе отметила, что России нужна единая политика в отношении участия спортсменов в международных соревнованиях
Вяльбе отметила, что России нужна единая политика в отношении участия спортсменов в международных соревнованиях Фото:

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что не согласна с лидером РФ Владимиром Путиным в том, что спортсмену следует самостоятельно принимать решение о том, участвовать ли ему в международных соревнованиях или нет. Такое заявление она сделала в эфире RUTUBE-канала «Эмпатия Манучи».

«В связи с тем, что у нас нет такой единой какой-то политики, президент говорит, что спортсмен должен сам решить, ехать или нет. С этим я не согласна», — передает RT слова Вяльбе. России необходимо четко определить свою позицию: либо спортсмены предают родину, участвуя в международных соревнованиях, либо страна должна действовать единодушно, отметила глава ФЛГР.

Ранее Вяльбе сравнила лыжников и биатлонистов России и Белоруссии. По ее словам, в дисциплине лыжные гонки у белорусских спортсменов не наблюдается высокого уровня мастерства. Однако состав биатлонистов Белоруссии она оценила как крайне сильный, отметив, что в целом они превосходят российских атлетов в этом виде спорта, передает RT.

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что не согласна с лидером РФ Владимиром Путиным в том, что спортсмену следует самостоятельно принимать решение о том, участвовать ли ему в международных соревнованиях или нет. Такое заявление она сделала в эфире RUTUBE-канала «Эмпатия Манучи». «В связи с тем, что у нас нет такой единой какой-то политики, президент говорит, что спортсмен должен сам решить, ехать или нет. С этим я не согласна», — передает RT слова Вяльбе. России необходимо четко определить свою позицию: либо спортсмены предают родину, участвуя в международных соревнованиях, либо страна должна действовать единодушно, отметила глава ФЛГР. Ранее Вяльбе сравнила лыжников и биатлонистов России и Белоруссии. По ее словам, в дисциплине лыжные гонки у белорусских спортсменов не наблюдается высокого уровня мастерства. Однако состав биатлонистов Белоруссии она оценила как крайне сильный, отметив, что в целом они превосходят российских атлетов в этом виде спорта, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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