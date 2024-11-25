В ГД внесен закон о запрете принятия в школы детей мигрантов без знания русского

25 ноября 2024 в 18:46 Размер текста - 17 +

Володин является автором законопроекта Фото: Владимир Андреев © URA.RU Законопроект о запрете принятия в российские школы детей мигрантов без знания русского языка внесен в Госдуму. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин. «Законопроект <…> внесен», — сообщил Володин. Его слова передает ТАСС. Сам документ опубликован в законодательной базе нижней палаты парламента. Среди авторов числятся сам Володин, депутат Ирина Яровая от партии ЕР и другие. Предполагается, что для принятия детей мигрантов в школы РФ будет проводиться тестирование на знание русского языка. Порядок проведения такого тестирования будет установлен федеральным органом исполнительной власти. Дети, которые не сдадут тест, «не допускаются до освоения указанных образовательных программ». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Законопроект о запрете принятия в российские школы детей мигрантов без знания русского языка внесен в Госдуму. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин. «Законопроект <…> внесен», — сообщил Володин. Его слова передает ТАСС. Сам документ опубликован в законодательной базе нижней палаты парламента. Среди авторов числятся сам Володин, депутат Ирина Яровая от партии ЕР и другие. Предполагается, что для принятия детей мигрантов в школы РФ будет проводиться тестирование на знание русского языка. Порядок проведения такого тестирования будет установлен федеральным органом исполнительной власти. Дети, которые не сдадут тест, «не допускаются до освоения указанных образовательных программ».