24 ноября 2024

Новый глава депздрава ХМАО примерил роль пациента во время ревизии больниц

Глава депздрава ХМАО Паськов проинспектировал больницы Сургута
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новый глава депздрава ХМАО проинспектировал больницы Сургута
Новый глава депздрава ХМАО проинспектировал больницы Сургута Фото:

Новый директор департамента здравоохранения ХМАО Роман Паськов примерил роль пациента и проинспектировал главные медицинские учреждения Сургута. Об этом сообщает пресс-служба окружного депздрава.

«В Окружном кардиологическом диспансере Роман Паськов прошел по маршруту пациента с острым коронарным синдромом и оценил возможности операционно-реанимационного блока: от работы экстренного приемного отделения до шаговой доступности рентгеноперационной. Это особенно важно при оказании помощи пациентам с инфарктом, когда дорога каждая минута», — сообщили в депздраве.

Паськов также проверил работу Сургутской клинической травматологической больницы и окружной клинический центр охраны материнства и детства. Кроме того, глава депздрава отправился с ревизией на стройплощадку станции скорой помощи и станции переливания крови.

Ранее URA.RU писало, что Паськов отправится с проверкой больниц по муниципалитетам. Предполагается, что после Сургута он посетит медицинские учреждения Нижневартовска.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Новый директор департамента здравоохранения ХМАО Роман Паськов примерил роль пациента и проинспектировал главные медицинские учреждения Сургута. Об этом сообщает пресс-служба окружного депздрава. «В Окружном кардиологическом диспансере Роман Паськов прошел по маршруту пациента с острым коронарным синдромом и оценил возможности операционно-реанимационного блока: от работы экстренного приемного отделения до шаговой доступности рентгеноперационной. Это особенно важно при оказании помощи пациентам с инфарктом, когда дорога каждая минута», — сообщили в депздраве. Паськов также проверил работу Сургутской клинической травматологической больницы и окружной клинический центр охраны материнства и детства. Кроме того, глава депздрава отправился с ревизией на стройплощадку станции скорой помощи и станции переливания крови. Ранее URA.RU писало, что Паськов отправится с проверкой больниц по муниципалитетам. Предполагается, что после Сургута он посетит медицинские учреждения Нижневартовска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...