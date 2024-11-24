Новый глава депздрава ХМАО примерил роль пациента во время ревизии больниц

Новый директор департамента здравоохранения ХМАО Роман Паськов примерил роль пациента и проинспектировал главные медицинские учреждения Сургута. Об этом сообщает пресс-служба окружного депздрава.
«В Окружном кардиологическом диспансере Роман Паськов прошел по маршруту пациента с острым коронарным синдромом и оценил возможности операционно-реанимационного блока: от работы экстренного приемного отделения до шаговой доступности рентгеноперационной. Это особенно важно при оказании помощи пациентам с инфарктом, когда дорога каждая минута», — сообщили в депздраве.
Паськов также проверил работу Сургутской клинической травматологической больницы и окружной клинический центр охраны материнства и детства. Кроме того, глава депздрава отправился с ревизией на стройплощадку станции скорой помощи и станции переливания крови.
Ранее URA.RU писало, что Паськов отправится с проверкой больниц по муниципалитетам. Предполагается, что после Сургута он посетит медицинские учреждения Нижневартовска.
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