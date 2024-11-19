Новый глава депздрава ХМАО отправится с ревизией по окружным больницам

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Новый глава депздрава ХМАО ХМАО Роман Паськов проверит больницы в муниципалитетах
Новый глава депздрава ХМАО ХМАО Роман Паськов проверит больницы в муниципалитетах Фото:

Недавно назначенный директор департамента здравоохранения ХМАО Роман Паськов отправится с проверкой по муниципалитетам. Источники URA.RU отмечают, что он намерен, в первую очередь, оценить работу медучреждений в самых крупных городах — Сургуте и Нижневартовске.

«Паськов намерен, в первую очередь, оценить работу медучреждений в самых крупных городах — Сургуте и Нижневартовске. Точные даты рабочих поездок Паськова пока не раскрываются, но ориентироваться стоит на конец ноября — начало декабря», — отмечает инсайдер.

В пресс-службе депздрава подтвердили планы руководителя посетить больницы в муниципалитетах, но по поводу дат определенности пока нет. «Это будут медицинские организации с наибольшим вкладом в решение вопросов снижения смертности населения», — уточнили в депздраве.

Ранее URA.RU писало о назначении нового главы депздрава ХМАО Романа Паськова. Он возглавлял окружную клиническую больницу Салехарда в ЯНАО.

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Недавно назначенный директор департамента здравоохранения ХМАО Роман Паськов отправится с проверкой по муниципалитетам. Источники URA.RU отмечают, что он намерен, в первую очередь, оценить работу медучреждений в самых крупных городах — Сургуте и Нижневартовске. «Паськов намерен, в первую очередь, оценить работу медучреждений в самых крупных городах — Сургуте и Нижневартовске. Точные даты рабочих поездок Паськова пока не раскрываются, но ориентироваться стоит на конец ноября — начало декабря», — отмечает инсайдер. В пресс-службе депздрава подтвердили планы руководителя посетить больницы в муниципалитетах, но по поводу дат определенности пока нет. «Это будут медицинские организации с наибольшим вкладом в решение вопросов снижения смертности населения», — уточнили в депздраве. Ранее URA.RU писало о назначении нового главы депздрава ХМАО Романа Паськова. Он возглавлял окружную клиническую больницу Салехарда в ЯНАО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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