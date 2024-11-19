Новый глава депздрава ХМАО отправится с ревизией по окружным больницам

Недавно назначенный директор департамента здравоохранения ХМАО Роман Паськов отправится с проверкой по муниципалитетам. Источники URA.RU отмечают, что он намерен, в первую очередь, оценить работу медучреждений в самых крупных городах — Сургуте и Нижневартовске.
«Паськов намерен, в первую очередь, оценить работу медучреждений в самых крупных городах — Сургуте и Нижневартовске. Точные даты рабочих поездок Паськова пока не раскрываются, но ориентироваться стоит на конец ноября — начало декабря», — отмечает инсайдер.
В пресс-службе депздрава подтвердили планы руководителя посетить больницы в муниципалитетах, но по поводу дат определенности пока нет. «Это будут медицинские организации с наибольшим вкладом в решение вопросов снижения смертности населения», — уточнили в депздраве.
Ранее URA.RU писало о назначении нового главы депздрава ХМАО Романа Паськова. Он возглавлял окружную клиническую больницу Салехарда в ЯНАО.
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