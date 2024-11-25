Курс доллара пробил потолок, побив рекорд 2022 года

Курс доллара составил более 103 рубля впервые с 2022 года
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Курс доллара составляет более 103 рубля
Курс доллара составляет более 103 рубля Фото:

В настоящий момент курс доллара на бирже превысил значения 2022 года, состав 103 рубля. Об этом сообщают журналисты. 

«Официальный курс доллара превысил 103 рубля впервые с марта 2022 года», — передает РБК. На бирже стоимость доллара составляет 103,7908 рубля. Значения евро составляют 108,8705 рубля.

На днях курс доллара составил более 100 рублей. Об этом сообщал Центробанк.

Курс валюты на бирже
Курс валюты на бирже
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В настоящий момент курс доллара на бирже превысил значения 2022 года, состав 103 рубля. Об этом сообщают журналисты.  «Официальный курс доллара превысил 103 рубля впервые с марта 2022 года», — передает РБК. На бирже стоимость доллара составляет 103,7908 рубля. Значения евро составляют 108,8705 рубля. На днях курс доллара составил более 100 рублей. Об этом сообщал Центробанк.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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