Курс доллара пробил потолок, побив рекорд 2022 года

Курс доллара составляет более 103 рубля
В настоящий момент курс доллара на бирже превысил значения 2022 года, состав 103 рубля. Об этом сообщают журналисты.
«Официальный курс доллара превысил 103 рубля впервые с марта 2022 года», — передает РБК. На бирже стоимость доллара составляет 103,7908 рубля. Значения евро составляют 108,8705 рубля.
На днях курс доллара составил более 100 рублей. Об этом сообщал Центробанк.
Курс валюты на бирже
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